【華冠投顧】是籌碼穩定還是資金退潮?

華冠投顧 范振鴻分析師

#盤勢分析

大盤持續在 9616~10014 震盪，今天是選後第一個交易日，從技術面看月均線會扣抵 10/31 的反彈起漲點，步入關鍵期從明天算起，雖然目前月線上揚，但明天開始若無法站上月線，月線又開始會打平轉接著轉空，而今天盤面雖然大漲，但量能嚴重不足，但是籌碼又相對乾淨，這邊究竟是籌碼穩定還是資金退潮? 另外就是 G20 將在 11/30 週五召開，附帶的就是川習會，同時這天也會同時收週 K 與月 K，也會是接下來行情關鍵。

類股方面今天觀光與飯店概念股有表現的不少，總公司在高雄的 2702 華園大漲 9% 帶動其他相關標的攻擊，不過許多標的盤中隨即出現走弱現象，2704 國賓開高走低大量長黑 K、5905 南仁湖收長上影線，不過許多觀光飯店類股成交量普遍偏低，要留意留動風險，而今天大盤大漲，大部份其實都漲到了權值股，其中 2330 台積電漲 2%，接下來就是留意越線反壓，3008 大立光則是收漲 4%，另外要特別留意的就是金融股今天普遍偏弱，金融指數要留意 11/13 低點 1219 破了有完成短線頭部的風險。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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