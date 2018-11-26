【華冠投顧】幸運星-今日股市出現「韓流」現象……「高雄概念股」搶搶滾！！高雄發大財？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：2458 義隆電、3443 創意、1314 中石化、2371 大同、5388 中磊

選完不確定因素降低，多頭趁機拉抬「韓流概念股」，而控盤者則用力拉抬電子權值股，15 分鐘大漲 180 點，如 2454 聯發科、2303 聯電、2408 南亞科、3711 日月光、2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成、2327 國巨、4938 和碩、2308 台達電等。但追價意願不足，所以開始收斂漲點…… 收盤上漲 98 點留下 82 點上影線，成交量 883 億。OTC 則是上漲 1.21% 收相對高點，成交量 191 億，上漲家數 1,153 檔，下跌家數 292 檔……

今日股市也出現「韓流」現象……「高雄概念股」－2702 華園、2704 國賓、2505 國揚、1314 中石化等幾檔成交量較大的個股盤中都攻上漲停板過，但也很快就打開。鎖漲停的高雄概念股如 1432 大魯閣、9906 欣巴巴、2745 五福等成交量都偏低。另外如 2023 燁輝今日大漲 5% 出量收最高；

舊菜持續上漲：如 10/31《股市幸運星》節目贈送的分享 2458 義隆電，今日⊕再創高。10/31 MOSFET 6435 大中、5299 杰力續強。11/9 起分享的 1526 日馳連續 6⊕、6266 泰詠今日大漲。11/14 分享 4736 泰博再創新高。11/20 分享的安控股 3128 昇銳⊕、3356 奇偶⊕、3454 晶睿⊕……

其他強勢股有 3443 創意、4953 緯軟、5388 中磊、6104 創惟、8069 元太、1784 訊聯、1103 嘉泥、2371 大同等……

公投以核養綠成功，使今日風力發電股及鋼鐵股成為重災區，如 2208 台船、3708 上緯投、9958 世紀鋼…… 等重挫。

韓流過後…… 誰將會是主流呢？？晚上節目見囉…… 詳情請免費加入幸運星 LINE 粉絲群，免費隨點隨聽《股市幸運星》節目……

最後，選舉已經結束，祝大家明日操作順利，不分顏色一起賺大錢、發大財！！！

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