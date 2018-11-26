貿聯-KY Q4迎IT、車用旺季 獲利表現看俏

貿聯 - KY(3665) 第四季迎接 IT 產品出貨旺季，法人指出，除 Docking Station 獲新美系客戶採用，帶動滲透率提升外，新的 Mini Docking Station 已進入出貨階段，此外，由於被動元件、記憶體、銅的成本已較上季下滑，將有助於提升第四季毛利率表現。而在車用部分，特斯拉先前宣布，將調降 Model X 和 Model S 在中國區的價格，降價幅度達 12-26%，等於自行吸收調高的關稅成本。法人認為，中國占特斯拉整體車用營收的 17-20%，在調降售價後，將有助於刺激銷售成長，有利於貿聯 - KY 在電池模組線束的出貨表現。



此外，Model 3 出貨量穩定成長，根據 Bloomberg 預估，Model 3 單周產量在進入 10 月後，已穩定維持在 4200 輛以上，目前最新預估單週產量為 4406 輛，有助於貿聯 - KY 在車用出貨持續放大。