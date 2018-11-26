〈合世生醫法說〉因應美中貿易戰 斥400萬建越南廠 預計明年Q3投產

合世生醫 (1781-TW) 今 (26) 日舉辦法說會，說明營運概況，副總經理李淑芬表示，合世生醫專做精密醫材，大宗產品為血壓計與霧化器，明年預計再推新機種，同時為因應美中貿易戰，預計投入 400 萬籌備興建越南廠，預計明年第 3 季將投產。

李淑芬說明，合世生醫的血壓計有獨家專利直立穿透式 LED，同時配備有 3D 位置感應功能，可以偵測配戴者的手腕高度、將數據精準化。

合世生醫產品分布方面，血壓計佔 8 成，霧化器則以中國大陸市場居多，佔比約 10% 左右。

合世生醫最大市場是美國，佔比約 47%，中南美洲市場約 12%，大陸市場則佔比約 10%，李淑芬指出，美國市場主要的產品從蘇州廠出口，因此確實受美中貿易戰波及，合世生醫也祭對策，目前在越南投入 400 萬元建置廠房，將逐步轉移蘇州廠的產能，初步將先把美國訂單轉移過去越南，明年也預計將台灣的試片製程移入越南。

李淑芬坦承，之前在建廠時也有考慮是否移回台灣，但若移回台灣，光取得生產許可過程評估至少需 3 個月，因此才考慮工資較便宜的越南。

李淑芬說明，當初要建廠前，合世生醫的法規部門就曾與 FDA 聯絡，表達要多新增生產基地，但重要零組件的生產製程並沒有更換，在法規評估方面並不會太困難。

李淑芬透露，目前中南美洲的客戶訂單能見度不低，至少有看到明年第 1 季，但因為第 1 季屬於淡季，加上市場變數仍不明朗，還是需要審慎以對。