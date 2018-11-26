〈富邦金法說〉北富銀取得LINE Pay兩席董事 中長期將有兩大利基

富邦金 (2881-TW) 今 (26) 日舉行線上法說會，旗下北富銀今 (2018) 年大舉投資 LINE Pay 共 31.58 億元，占 LINE Pay 股權 19.99%，並取得 LINE Pay 兩席董事，富邦金表示，此舉將帶來兩大利基，第一是龐大的支付數據，有利進行大數據分析與行銷，第二是，中長期將有利於增加手續費收入。



台北富邦銀行 2018 年前三季稅後淨利 153 億元，較去年同期成長 11.5%。由於利息淨收益及金融商品收益增加，帶動淨收益較去年同期成長 8.0%，達 350 億元。受惠於保險銷售動能提升，財管手續費淨收益穩步成長。

而放款業務部分，由於企業放款及個人放款穩定成長，北富銀 2018 年第三季底放款較去年同期成長 6.9%。企業授信方面，外幣放款受海外市場帶動，餘額較去年同期成長 15.7%，中小企業授信佔比亦穩定提升，餘額較去年同期成長 12.1%。

北富銀淨利差 (NIM) 2018 年前三季較去年同期成長 3bps，達 1.03%，主因外幣放款及外幣債券投資部位增加，存放利差為 1.28%。

截至今年 9 月底，北富銀新台幣活存比持續提升至 55.4%，存放比為 85.5%；外幣存放比加計外幣債券投資，外幣資金運用比率達 66.8%，較去年同期提升 12.9%。北富銀資產品質維持優異水準，2018 年 9 月底逾放比率 0.19%，備抵呆帳覆蓋率達 694.06%。

北富銀今年大舉投資 LINE，先是策略性投資 LINE Pay 持股 19.99%，北富銀表示，將取得 LINE Pay 兩席董事，且北富銀已與 LINE Pay 展開策略合作，由北富銀建立帳戶支付閘道，串接各合作銀行，提供 LINE Pay 用戶可進行銀行帳戶綁定支付，拓展整體支付業務。同時，北富銀也擬與 LINE Pay 共同經營 Line Points 點數，與點數生態圈緊密結合，擴大合作商家。

北富銀表示，今年與 LINE Pay 進行緊密合作，北富銀期望透過與 Line Pay 合作拓展商戶，同時提供用戶更多元、便利的點數累積及兌換通路，中長期來說，能透過帳戶支付分潤，增加銀行手續費收入。

而在海外布局部分，富邦華一銀行為富邦金控深耕大陸市場的重要發展平台。至 2018 年 9 月底，資產達人民幣 686.9 億元，由於持續加強存款吸收，存款餘額已回升至去年同期水準，整體貸款餘額達 300 億人民幣。2018 年前三季由於嚴控貸款利率及存放款結構調整，使淨利差年增 22bps 至 1.67%。資產品質維持穩健，截至 2018 年 9 月底逾放比降至 1.47%。

至於出售富邦銀行 (香港) 的傳言不斷，以及與廈行銀行併購一事，富邦金控總經理韓蔚廷表示，針對市場一些併購的消息與傳言，沒有直接的關係、不方便評論。