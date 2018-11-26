【華冠投顧】執政黨地方選舉大敗，台股慶祝漲98點!

九合一選舉結束，台股「慶祝行情」，上漲 98 點，9765 作收，成交量 885 億元，價漲量增。

盤面權值股，包括台積電 (2330)，大立光 (3008)，鴻海 (2317)，可成 (2474)等上漲，形成多方攻擊，拉高指數，另被動元件族群尾盤買盤拉抬，包括華新科 (2492)、國巨 (2327) 股價都尾盤拉高作收；因執政黨高雄選舉大敗，高雄資產概念股中石化 (1314)一度攻上漲停，以 12 元作收，而高雄建商京城 (2424) 也呈現量增上漲走勢，終場以 23.7 元作收，其他營建股國揚(2505)，冠德(2520)，中工(2515)，國建(2501)，欣巴巴(9906) 等也慶祝表現! 另高雄市長當選人將推動觀光，觀光股六福 (2705)，燦星旅(2719)，華園(2702)，國賓(2704)，雄獅(2731) 王品 (2727)，夏都(2722)，美食(2723)，五福(2745) 等應聲大漲。安全監控股在貿易戰轉單利多奇偶 (3356)，晶睿(3454)，昇銳(3128)，陞泰(8072) 等大漲。

台股選後行情啟動，大漲站上 5，10 日均線，多方轉強，尊重趨勢，順勢而為! 低接當下趨勢主流股!

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