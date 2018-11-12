Fed維持升息步調 美元指數觸及16個月高點

美國聯準會 (Fed) 上週公布政策聲明，一如預期按兵不動，12 月升息路線不變；受此消息影響，今 (12) 日美元指數走揚，觸及 16 個月高點。

台北時間週一下午 4 點 49 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.67%，至 97.55。

Fed 上週公布政策聲明，一如外界預期，維持利率不變，12 月料將再次升息。

Fed 政策聲明指出，美國經濟活動維持強勁成長，就業穩定增加，失業率下降，並重申將「進一步逐步」升息的前景。

美國期中選舉果出爐後，美元指數一度跌至 2 週低點，甚至有分析師預期，美元恐出現拋售潮，但在 Fed 政策聲明公布後，美元持續走強，上週累計漲幅為 0.4%。

根據路透社報導，新加坡銀行外匯策略師 Sim Moh Siong 表示，上週美元指數走勢堅挺，展望未來，義大利預算案與英國脫歐的發展，可望繼續驅動美元指數走揚。

義大利政府已向歐盟提交 2019 年預算草案，其財政赤字占國內生產毛額 (GDP) 比例，達 2.4%；對此，歐盟執委會稱，該草案嚴重違反歐盟預算規定，應加以修改；但義大利政府始終不願配合，導致雙方關係緊張。

英國脫歐談判陷入僵局，日前又傳出，有 4 名留歐派官員，正在考慮請辭，使脫歐一事，面臨更多不確定性。

上述情況，恐使歐元、英鎊進一步走弱，美元則可望從中受惠。

截至發稿，歐元兌美元下跌 0.7%；英鎊兌美元下跌 0.89%。