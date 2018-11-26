盤前財經大事搶先讀2018年11月26日

今日操盤前瞻

法說會：富邦金、三洋紡、日勝化、合世、統領、盛達、鎧勝、台通

除權息：嘉澤、虹堡、鈺齊 - KY

特別股掛牌：裕融

郭台銘：不會大量裁員 業績旺到明年 1 月

外媒近來報導，鴻海 (2317-TW) 將縮減縮減明年營業費用以及人力，董事長郭台銘 24 日現身投票時強調，縮減預算每年都在做，但並沒有大量裁員計畫，且他更指出，到明年 1 月前業績都很好。閱讀全文...

〈台股風向球〉選後補跌壓力四伏 靠輪流點火的「打地鼠行情」

選舉結果揭曉後，本周台股除了大選影響式微將回歸基本面，市場關注焦點也再度拉回即將登場的川習會最新訊息，法人提醒，選前有官股撐盤抗跌，選後須小心補跌，再加上美股上周五續跌有壓，預料本周開始，僅是由輪流點火的「打地鼠行情」。閱讀全文...

〈理財〉今年底前投資仍有四大風險 可錢進三大機會避風頭

全球股市在經歷 10 月份大跌修正後，至今仍餘震頻仍。凱基銀行提醒投資人，到年底前，還有四大投資風險，包括：美中貿易戰、英國脫歐談判、義大利預算案、Fed 第四季利率會議結果；但也有三大投資機會，看好美股、美元、固定收益債。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉決戰 2019 關鍵一：Fed 停止收縮！

美 Fed 主席鮑爾認為，美國總體經濟未來趨向樂觀，尤其是在實體經濟發展方面，失業率與通貨膨脹率發展順利；而在企業資本支出上，的確稍有趨緩現象。但因為全球各國經濟成長腳步不一，彼此之間多存在顯著落差，這種情況對美國經濟發展也會有風險。閱讀全文...

梅伊拿回的協議注定被議會否決 英國脫歐接下來會發生什麼？

特里莎 · 梅已經把她兩年的脫歐談判成果擺在議會面前，渴望下個月得到議會的首肯。然而，除了她自己，所有人都預計她可能輸掉投票。但對於接下來會怎麼樣，沒有人知道。本文為您分析一二。閱讀全文...



