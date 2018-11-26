〈九合一後台股大漲〉高雄內需概念股大發威 觀光飯店業8檔亮漲停

高雄市長由國民黨提名的韓國瑜當選，由於主打「東西賣得出去、人進得來、高雄發大財」、「愛情摩天輪」觀光牌，令市場高度期待未來高雄的內需成長力，法人看好的高雄概念股包括有觀光飯店股、土地資產和營建股，而觀光業者早盤攻上漲停板者就有多達 8 檔。

其中，位於高雄有據點的國賓 (2704-TW)、總公司設在高雄的華園 (2702-TW) 和五福 (2745-TW) 均攻上漲停板，伴手禮業者寶得利 (5301-TW)、餐飲集團「南霸天」漢來美食 (1268-TW) 均漲超過半根停板，南仁湖 (5905-TW) 漲近 4%。

此外，整體觀光業幾乎全部受到高雄發大財的「外溢效果」拉抬，高野 (2736-TW)、六福 (2705-TW)、燦星旅(2719-TW) 和易飛網 (2734-TW) 漲停、晶華 (2707-TW) 和富驛 - KY(2724-TW) 漲近 3%

其中，寶得利主要經營陸客團，日前在陸客來台大幅縮減下，現全台僅剩高雄店，未來能否因新市長上任而迎來新客受到期待。

而漢來美食作為餐飲集團的「南霸天」，今日股價表現也相當熱絡，漢來第 3 季稅後純益 4289 萬元，年增 18.9%，每股純益 (EPS)1.13 元，累計前 3 季獲利年增 0.52% 至 1.76 億元，展店計畫正持續進行中，可謂成長挹注新動能。

法人指出，選後令投資市場對兩岸關係改善有憧憬，股價有發揮空間，短線可留意觀光飯店、旅行社、航空和中概內需股的題材性。