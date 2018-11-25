梅伊拿回的協議注定被議會否決 英國脫歐接下來會發生什麼？

【彭博】-- 特里莎 · 梅已經把她兩年的脫歐談判成果擺在議會面前，渴望下個月得到議會的首肯。然而，除了她自己，所有人都預計她可能輸掉投票。但對於接下來會怎麼樣，沒有人知道。本文為您分析一二。

議會方面

這是交易，不可更改。另一選擇是無協議脫歐。首相可能希望負面的市場反應有助於嚇住議員。但他們中的許多人似乎非常堅定。

歐盟方面

議會想要更多，所以首相就要求更多。布魯塞爾狡猾的談判代表很可能會在交易中放一些糖，使其更具吸引力，但似乎不太可能有太多糖，足以改變英國議會的投票格局。特里莎 · 梅可能堅決交付議會，直至議員們屈服。

特里莎 · 梅退出

她終於受夠了，甩手不干了。保守黨將馬上進行選舉，最終勝利者將面臨與前任大致相同的選項。特里莎 · 梅已經挑明：這不是她的計畫。

保守黨信任投票

她不退，但保守黨嘗試廢掉她。如果他們成功，就會進行領導人選舉。如果他們失敗，特里莎 · 梅就會得到加強。但就脫歐和議會而言，一切都沒有改變。

政府信任投票

《英國定期國會法》規定，如果政府在議會輸掉信任投票，可有 14 天時間重新贏得投票，否則將進行大選。政府官員曾表示，如果輸掉脫歐協議投票，則會呼籲進行信任投票。脫歐派議員回應道，他們非常樂意否掉協議，但不會否掉政府。但是，只需七位保守黨議員倒戈 —— 或是民主統一黨投票反對政府 —— 政府就會倒台。

二次脫歐公投

如果議會無法決定，那就交給人民吧！這裡的問題是通過議會制定立法。如果這不是政府政策，那就不會發生 —— 即使是弱勢政府也對立法程序有足夠的控制權來阻止這種情況。特里莎 · 梅的官員周四表示，只要特里莎 · 梅擔任首相，就不會舉行二次公投。即使它確實成為政府政策，通過相關法案並進行公投仍需要幾個月的時間。因此，歐盟將需要延長英國的談判時間。英國議會還需要撤銷各種無論如何都會讓英國脫離歐盟的程序。所有這些，都很容易受到議會中脫歐派議員的抵制。

無協議脫歐

如果你不喜歡這筆交易，那就無協議脫歐。問題在於，無協議脫歐在政治上行不通 —— 看看前脫歐大臣拉布被問及這是否會致人死亡時的樣子。沒有證據表明英國已經做好了食品和藥品短缺，甚至大型交通擁堵的準備。兩派議員 —— 包括新的養老大臣 Amber Rudd —— 經常斷言議會將不會坐視無協議脫歐，但沒有解釋如何防止。一種可能性是，如果反脫歐派保守黨政客認為首相是認真的，他們會認為自己有責任宣布對政府不信任並推動重新大選。如果做不到 —— 或者糾纏到截止日期 —— 不知道還能怎麼防止無協議脫歐的發生。

挪威式

議會不希望沒有交易，所以讓我們尋求儘可能親密的英歐關係。一些保守黨以此作為臨時安排，最終目標是一個更疏遠的關係。其他人則認為這是一個挺不錯的最終狀態。議會中大多數人都是這樣，但還有時間與歐盟談判嗎？還是那個問題：只需七位保守黨議員表示不信任，就能讓政府下台。肯定找到七名脫歐派議員冒著被保守黨開除的風險來阻止挪威式的交易。

大選

大選有法可依，所以至少是個選擇。但曾經嘲笑過工黨領袖傑裡米 · 科爾賓的保守黨現在生活在對他的恐懼中。很難想象他們會選擇這個下策。導致大選的最可能前提是政府沒能通過信任投票。

民族團結政府

議會中，支持極簡派脫歐的人居多。問題在於他們的黨派分散。同好者可以聯手嗎？對於他們中的許多人而言，這意味著被開除出黨，意味著他們可能會在未來的大選中失去席位。而且，誰來牽頭？再說，他們團結起來支持什麼立場 —— 軟脫歐，或不脫歐？