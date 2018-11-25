〈理財〉今年底前投資仍有四大風險 可錢進三大機會避風頭

全球股市在經歷 10 月份大跌修正後，至今仍餘震頻仍。凱基銀行提醒投資人，到年底前，還有四大投資風險，包括：美中貿易戰、英國脫歐談判、義大利預算案、Fed 第四季利率會議結果；但也有三大投資機會，看好美股、美元、固定收益債。

回顧今年前三季，市場出現顯著波動，重大事件包括今年初開始實施的美國減稅政策效應顯現，推升美股創下歷史新高，以及中美貿易爭端進入白熱化階段、美國升息趨勢導致新興市場國家股、匯、債市均產生明顯下跌等狀況。

凱基銀行資深協理張冠雄表示，10 月份急跌後，目前美股醞釀著短線跌深反彈之氣氛，惟提醒投資人近期需留意以下四大變數：一、11 月底 G20 峰會，川習二人將針對美中貿易進行首次兩國元首會談；二、英國脫歐談判結果；三、義大利預算案是否出現轉圜；四、美國聯準會 (Fed) 第四季利率會議。以上四個事件的發展，將左右全球金融市場的後續表現。

不過，張冠雄也表示，考量美股歷經此番股災本益比已經過適當修正，本益比已屬合理，根據摩根大通預估，美股 (以標普 500 指數為例) 目前本益比約為 15.5 倍，低於過去 25 年的平均水準 (16.1 倍) 之下，評價面已屬合理，故在 10 月急跌後，可望於年底前出現一波反彈行情。建議可以關注通信服務、科技、必需消費、非必需消費、生技健護及能源等相關類股。

此外，美元指數於今年第四季後半段仍看漲，後續觀察能否力守 94 點整數心裡關卡並再度攻堅，建議可將短線資金配置於利率較高的外幣優惠定存方案，兼顧外幣保本及利息收入。

同時，看好美國高收益債券基金亦相對有支撐，次順位金融債與房地產收益證券基金在美國信用循環尚未惡化前，仍受市場青睞，皆為現階段可考慮慮使用之資產配置工具。