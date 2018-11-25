〈台股風向球〉選後補跌壓力四伏 靠輪流點火的「打地鼠行情」

選舉結果揭曉後，本周台股除了大選影響式微將回歸基本面，市場關注焦點也再度拉回即將登場的川習會最新訊息，法人提醒，選前有官股撐盤抗跌，選後須小心補跌，再加上美股上周五續跌有壓，預料本周開始，僅是由輪流點火的「打地鼠行情」。

上周五原油價格暴跌導致美股再次大跌，雖 G20 川習會即將到來，市場期待有好的消息傳出，然而，實際上多數研究機構和法人多預期川習會難以立即解決貿易戰端，頂多暫時停火。

國內選舉結果出爐，法人提醒，在本周護盤力道可能趨緩下，台股補跌的壓力增加，特別是美股盤勢相當不穩，且道瓊指數的年線即將下彎，預期最好狀況就是波浪理論中 C 波，一旦大跌，反而有機會趁著低階再搶一波強力短彈，但偏空趨勢不可過於大意。

從外資過去一周前 10 大買賣超來觀察，顯然美國公債殖利率的上揚，再加上股市不確定性相當高，令外資積極湧進美債 ETF，10 大買超標的就有 3 檔是美債 ETF，一周來買超最多者是富邦美債 20 年達近 9 萬張水準，其次為國泰 20 年美債近 5.5 萬張，欣興 4 萬張，元大金 3.7 萬張，富邦 VIX 近 2.9 萬張，兆豐金 2.3 萬張，元大美債 20 年近 2 萬張，華航、第一金和聯電分別有 1.4-1.9 萬張左右。

而外資賣超前 10 大分別為元大滬深 300 正 2 達 5.6 萬張，鴻海 4.5 萬張，台積電 3.1 萬張，台泥、日月光投控和富邦上証正 2 均遭賣 1.5 萬張，而元大台灣 50 反 1、精技、元大台灣 50 和南亞科也賣超超過 1.1 萬張。

法人提醒，目前大盤上不利因素仍多於利多，權王台積電遭外資調降目標價，後市展望受到保守看待，而鴻海還遭日媒報導年底要縮減 10 萬的人力，儘管鴻海集團董事長郭台銘已表示鴻海不會減少研發開支，並否認將裁員 10 萬人的消息，但顯然，兩大權值股目前都難以看到好消息來支撐多方人氣。

整體而言，G20 川習會周五登場，但行情別過於期待，先關心官股行庫的動態。