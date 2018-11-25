南寶11/28掛牌上市 三大新品成動能助明年營運優今年

老牌樹脂大廠南寶樹脂 (4766-TW) 將於周三 (28 日) 掛牌上市，今年上半年雖因原物料成本上揚，影響其毛利率表現，但下半年起毛利率已逐步攀揚，全年營收將上看 160 億元新高水準，且除既有業務穩定成長外，明年三大新品可望貢獻營收，未來待建立標準化後，營收成長動能可期，除可望推升明年南寶營收與獲利優於今年外，也將成為未來 3 年驅動營運成長的引擎。

目前南寶事業主要可分為鞋材事業、接著劑事業、塗料事業與建築材料等四大事業，營收占比最高為鞋材事業 40%、其次為接著劑事業的 33%。目前其在全球共有 20 個廠房，PU 水性產品年產能 1.5 萬噸，PU 油性產品 4 萬噸，水性樹脂產能 5.6 萬噸，熱熔膠產能 4 萬噸，總產能共達約 30 萬噸。環保型產品佔比 7 成，明年擬提高至 8 成。

除既有產品外，南寶也持續開發新品，包括碳纖維複合材料、光學膠與奈米塗料等三大新品，明年均可望貢獻營收。碳纖維預計 12 月到客戶端驗證，最快明年第 1 季可望放量；光學膠去年營收僅幾百萬元，今年可望達 4000 至 5000 萬元規模，明年預期有 2 至 3 倍的成長；奈米塗料目前已有 2 家客戶試產中。

雖然去年起受到國際油價持續攀高影響，使原物料成本上揚，南寶毛利率表現因此受到影響，今年第 1 季毛利率更是下探低點 22.3%。不過，南寶執行長許明現表示，今年 5 月已向客戶反應漲價，第 3 季毛利率已季增逾 2 個百分點，第 4 季起毛利率表現將會更佳。法人估，南寶今年營收可上看 160 億元的新高水準，每股稅後純益可達 7.4 元。

南寶執行長許明現表示，目前三大新產品線處於初期成長階段，明年三大新品占整體營收雖僅約 2 至 3%，但未來待建立標準化後，營收成長動能可期，將成為未來 3 年驅動成長引擎的產品。法人指出，由於新品毛利率較公司平均產品毛利率高，有機會帶動整體獲利提升，預期明年南寶營收與獲利表現均會優於今年。

南寶第 3 季毛利率與營益率雙雙較上季增加逾 2 個百分點，但由於第 2 季業外有股利收入挹注，第 3 季業外則是受到人民幣貶值影響而產生匯損，稅後純益 1.74 億元，較上季減少 30.95%，年減 33.78%，每股稅後純益 1.6 元；前 3 季稅後純益 5.28 億元，每股稅後純益 4.86 元。