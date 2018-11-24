熱門股—太陽能廠明年初轉盈可期 元晶周漲逾17%

太陽能族群周五 (23 日) 受惠主流單晶 PERC 電池價格大漲 17%，加上傳出市場需求回溫，在市況可望轉佳的消息帶動下，族群股價逆勢大漲，太陽能模組廠元晶 (2443-TW) 也順勢走揚，本周股價已連續 3 天收紅，成功收復 5 日線與 10 日線，股價周漲幅達 17.3%。

受到中國六一新政影響，使太陽能產業市況落入谷底，元晶第 3 季受到電池價格大跌逾 3 成影響，加上屏東大模組廠為高度自動化產線，校機學習期間較預期長，使第 3 季營運表現不如預期，營收幾乎較第 2 季腰斬，稅後虧損擴大至 2.98 億元。

不過，元晶近幾個月來積極調整營運策略，並將以太陽能電池外銷為主的模式，轉為以模組內銷，10 月模組產能利用率已達到近 7 成，模組營收占比達 93%，帶動 10 月營收較 9 月大增 88%、達到 3.19 億元，營業毛利與現金流也開始轉正。、



展望後市，元晶指出，第 3 季已為營運谷底，整體營運表現可望逐步走揚，目前單晶 PERC 電池產能約占總產能一半，價格並已拉升至現金成本以上，產能利用率逾 7 成，12 月可達到超過 8 成水準。法人認為，從元晶 10 月現金流轉正來看，預期明年初就可望順利轉盈。