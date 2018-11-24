〈台股選股指南〉投機股搶短氣氛濃 選後關注這六大族群就對了

同致

美中恢復貿易對話、庫藏股題材持續延燒，為台股提供很好的反彈契機，相較於加權指數，代表中小型的櫃買指數則相對較強，顯示中小型股有內資偏多操作，目前 PCB 族群漲勢較一致，其他如電動車、5G、生技、油價下跌受惠股，大多則只是單兵點火。

此外，油價下跌使得用油成本下降，相關受惠股近期明顯有外資買盤進駐；國際大廠陸續投入生產電動車，台廠電動車概念股後市可期。

庫藏股題材超夯

10 月以來台股大跌千點，上市櫃公司實施庫藏股動作亦大增，近期庫藏題材股都展現抗跌行情，環球晶 (6488-TW)、華新科 (2492-TW) 日前實施庫藏股有效帶 動短線買氣，盤面上矽晶圓、被動元件等人氣族群止跌回穩。南亞科 (2408-TW)、康控 - KY(4943-TW)、晶電 (2448-TW)、中環 (2323-TW) 等股價也都在庫藏股題材助威下，呈現翻揚行情。

通常，在公告庫藏股買回的隔天，股價若出現買盤力竭、高點反轉現象，建議投資人先出場觀望；反之，實施庫藏股公司的股價能夠收長紅 K，短期持有的勝率將大幅提高。

電動車概念後市可期

國際汽車大廠轉型皆把電動車列為主要發展策略，2019 年電動車車款與市占率將大幅上升，台灣電動車及鋰電池產業及個股有機會受益。

貿聯 - KY(3665-TW) 為特斯拉主要線束供應商，隨特斯拉產能可望步入穩定成長軌道，營運表現有機會隨拉貨動能成長，第 3 季單季營收 56.9 億元，創單季歷史新高，年增 27%。而台達電 (2308-TW) 強化布局電動車市場，已獲美國大廠及中國蔚來汽車訂單，今年在車用零組件的成長，會是去年的一倍。至於亞光 (3019-TW) 受惠車載鏡頭出貨增加，第 3 季獲利創下 10 年來單季新高， 累計前 3 季 EPS 達 2.84 元，獲利連續 3 年成長。

油價下跌受惠族群

國際油價連番破底，布蘭特原油跌破每桶 70 美元價位，西德州原油價格每桶跌到 60 美元以下，為 9 個月低點。隨著油價走低，航運業的壓力也跟著減輕，部分資金轉入受惠油價大跌族群。

例如航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)，今年下半年已數度調漲貨運價，加上近期油價走軟，有利成本下降、獲利提升；華航粗估航空油料每下跌 1 美元，公司的實質利益約為 3 億台幣。至於紡織下游，儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW) 的成本也將因為油價走低而受惠。

PCB 族群長線動能強

時序進入 PCB 族群的傳統旺季，拉貨啟動帶動廠商業績紛紛攀高，受惠於 5G 通訊技術漸顯，加上物聯網、車用電子、AI 等均有助於 PCB 的產業前景。

欣興 (3037-TW) ABF 載板產品受惠於 5G 和雲端運算需求增加，公司獲利持續轉好，第 3 季毛利率達 14%，創歷史新高；持續對 ABF 產能去瓶頸，亦推升營運走高。而金像電 (2368-TW) 為少數有能力量產 100G switch 用板廠商，受惠伺服器、網通需求穩定成長，全年順利轉虧為盈。至於臻鼎 - KY (958-TW) 第 3 季 EPS 4.67 元 創下單季新高，儘管蘋果新機上市後銷售狀況不佳，但總量未見下滑，後勢可多觀察。

電池材料前景看俏

Tesla 股價處在相對的歷史高點，近期台股電動車概念股車王電 (1533-TW)、同致 (3552-TW)、為升 (2231-TW)、麗清 (3346-TW) 等個股維持相對強勢，再度成為市 場人氣指標。此外，電池材料康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW)，股價處在底 部位階，雙雙出現均線翻揚、成交量翻倍增加的底部起漲訊號，加上電池材料新品持續推出，未來在新產品及新產能的挹注之下，明年營運樂觀。

選前生技股點火 星星之火能燎原？

選前生技股似乎有被點火的跡象，生技股的股性活潑且較不受中美貿易戰的影響，獲得特定買盤青睞。

化妝品集團羅麗芬 - KY(6666-TW) 掛牌以來大漲超過 3 成，帶動同屬美容保養股的佐登 - KY(4190-TW) 股價向上。至於醫藥股美時 (1795-TW) 前 3 季營運轉虧為盈，神隆 (1789-TW) 首項自行研發的抗凝血製劑本月取得美國 FDA 藥證，股價都出現爆量強攻態勢。