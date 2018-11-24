明年股市恐遲滯不前 美銀美林：轉抱現金吧！

美銀美林報告指出，隨著信貸條件緊縮且獲利成長放緩，明年股市很有可能遲滯不前。

美銀美林股市和量化分析師 Savita Subramanian 本週報告指出，「我們相信股市的高峰可能出現在 2019 年年底前。」她估計，今年年底前 S&P 500 將稍微上升至 3000 點，接著 2019 年時下跌 3% 至 2900 點。

「我們的利率團隊認為，收益曲線在這年反轉，住房建商約莫一年前達到高峰，這通常領漲股市約莫 2 年，我們的信貸團隊預期明年利差上升，假設市場在 3000 或以上觸頂，我們預期明年會適度下行。」

收益曲線反轉指的是短期公債 (如 2 年期) 的殖利率高於長期公債 (如 10 年期) 殖利率，而收益曲線反轉後通常緊接著就是經濟衰退。

今年投資者一直擔心收益曲線反轉的問題，週五 (23 日)10 年期公債和 2 年期公債之間的利差約莫 24 個基點，今年 Fed 升息 3 次的時候就發生了收益曲線反轉的現象，今年還有 1 次升息，Fed 預計明年還會再調升 3 次。

雖著收益曲線逐漸扁平，Subramanian 預期股市波動率將增加，美銀美林設定的「熊市信號」將有更多被觸發，目前已經有 58% 信號觸發，而 2007 年 10 月 (即約莫金融危機前一年) 只有觸發 19 個熊市信號。

「基本面仍有支撐力，股市情緒仍不溫不火且估值更合理，這讓我們保持樂觀，但 2019 年我們認為 S&P 500 觸頂的可能性更高。」她補充，S&P 500 獲利成長經過耀眼的 2018 年後，明年可能緩降至爬行程度。今年頭三季 S&P 500 獲利成長 25%，大部分靠企業減稅支撐。

現金可以取代股票

然而，Subramanian 認為，由於股市遲滯不前，投資者現在可以考慮資金儲存方式——現金。

「現在這成了股票的替代品，現在現金有競爭力，也將可能再成長，Fed 喊出明年年底短期利率接近 3.5%，遠高於 S&P 500 才 1.9% 的股息收益率。」她指出現在現金收益率高於 S&P 500 內 60% 的公司。

先前因金融危機過後，Fed 維持低利率，使得現金這一類的資產收益率幾乎等於 0，因此牛市期間就有了「股票無可取代」的口號。

投資建議

雖然 Subramanian 建議投資者轉抱現金，但如果真要買股，可選擇醫療保健、科技和金融股。

醫療保健方面，她認為現在價位與歷史水準相較「便宜」，且交易價格與整體 S&P 500 相較偏低。她認為該產業的基本面強勁，且第三季半數以上企業的獲利和營收都優於預期。

科技股方面，她認為現在股價「便宜」，且在 Netflix 和臉書等產業巨擘遭寫洗後，現在交易已不那麼擁擠，「定位風險屬中立至正面。」

金融股方面，她認為隨各家執行庫藏股計畫後將獲得支撐力，「儘管其他產業近 10 年來一直在買回庫藏股，但金融股一直不允許這樣做，直到最近才開放，現在金融股買回庫藏股的數量已大幅上升，且金融股是 S&P 500 中股息成長率第二高的產業。」