美股盤中─ 科技股恢復跌勢 油價重挫 道瓊下跌近200點

美國股市週五中場下跌，道瓊一度下跌近 200 點，幾檔科技股再度受到壓力。油價大幅下跌，亦為股市利空。

台北時間 00:08

道瓊工業平均指數下跌 95.73 點或 0.39% 至 24368.96。

Nasdaq 指數上漲 8.53 點或 0.12% 至 6980.78。

S&P 500 指數下跌 6.52 點或 0.25% 至 2643.41。

臉書，蘋果與 Google 的母公司 Alphabet 股價均下跌至少 0.6%。這些股票本週已大幅下跌。至週三收盤為止，這些股票本週下跌至少 2.3%。

蘋果自今年初所創歷史高點已下跌逾 25%，今日下跌 1.1%，華爾街日報報導，該公司計畫調降 iPhone XR 在日本的售價，因銷售情況不佳。

週四為感恩節假日，美國市場休市。今日美國股市將提前於台北時間凌晨 02:00 收市。

週五，原油價格大跌，亦增添了股市壓力。紐約原油下跌逾 6% 至每桶 51.25 美元，創今年新低點。

分析師說，科技股再度受到壓力，油價大跌亦帶來利空。油價走低，顯示經濟情況不佳。OPEC 表示將減產，但油價仍下跌，不是好現象。

原油價格今日下跌，而此時正值美國與中國貿易緊張引發了經濟可能減緩的擔憂。由於川普政府採取貿易保護主義立場，兩國已相互對對方數百億美元商品加徵關稅。

本月底，G20 將在阿根廷舉行高峰會，預期中美兩國領袖將進行會晤。但少分析師預期此次會晤有助解決貿易爭議。