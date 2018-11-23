【顧德投顧】中國外交部冷處理川習會,上海A股跌破關鍵價位

◆盤勢分析

今天上海 A 股跌破 2770, 這個過去一個月大陸不斷守住的價位, 雖然過去幾周有跌破, 但這是第一次跌破兩趴以上, 大陸股市出現這個情況非常不妙, 如果下周一沒辦法站回去, 就很可能代表趨勢要重回過去緩跌的情況, 至於台股, 最近很火紅的櫃買指數, 則要特別留意, 因為櫃買在這個月走出一波很大的反彈, 而且在美股重挫之時, 還能向上攻堅, 非常強勁, 不少個股都出現跌深反彈的情況, 但是如果經濟進一步下探, 股價很可能提前反應

而且最近股市出現一有題材就會大漲的現象, 但是否真的會受惠, 則很難確定, 例如今天的太陽能, 利多見報, 很多太陽能的股票卻是開高走低, 太陽能最好的公司碩禾, 尾盤甚至翻黑, 而且報紙的利多, 卻被我們發現報價有灌水的嫌疑, 雖然新聞寫報價的可能是真的, 但是公司營運能不能變好, 卻是大問號, 簡單的看就知道了, 太陽能的競爭對手是其他能源, 油價都在大跌, 市場對於太陽能的需求就不會好, 就算有政府補助, 但是如果使用天然氣或是石油更便宜, 就沒有太多的動力使用太陽能, 太陽能怎麼可能會好, 所以大家看到利多, 一定多想想

王閔生 分析師

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