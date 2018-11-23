【華冠投顧】幸運星-選前觀望......窒息量出現......停看聽！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6244 茂迪、3576 新日光、4976 佳凌、3016 嘉晶、3707 漢磊

選前恐慌氣氛濃厚外，中美貿易戰再度惡化：昨日白宮經濟顧問哈賽特表示可能在 WTO 提出「讓中國退出 WTO」。且川普放話將追加 2,500 億美元關稅態度轉為更強硬…… 不斷向習近平施壓逼他上談判桌攤牌…… 今日陸股殺很大！！創投概念股殺跌，個股出現大面積跌停，帶動滬指失守 2600 點關口！！台股受影響而遇亂流 ING……

除了…… 昨日節目特別提到學員單兵操作的「護盤組」矽晶圓母子檔－3707 漢磊 + 2.61% 及 3016 嘉晶 + 6.45% 較有續航力外…… 今日許多強勢股都開高走低，殺聲隆隆……

OTC 下跌 0.83%，大盤下跌 47 點跌破 9700 點，收 9667 點！！量能萎縮至 768 億，下跌家數近千家……

最近強勢股輪動速度越來越快…… 昨天最強的光學股－4976 佳凌鎖⊕，今日跌停！！2388 威盛尾盤突然漲停打開急殺震幅近 16%！！11 月 21 日分享數日的 5G 網通富爸爸 ONLY ONE 概念股－3682 亞太開盤漲停後打開爆 10 倍巨量，而 6153 嘉聯益、3443 創意、2338 光罩則持續破底……

今天輪動到受消息面利多影響（主流高效太陽能電池報價強漲逾 17%）的雞蛋水餃太陽能電池股，由 6244 茂迪率先漲停，3576 新日光（聯合再生）、4934 太極、3452 益通、3686 達能、3519 綠能、6443 元晶大漲。

PS：

1. 台股未來如何發展？？今日節目說分明…… 晚上空中見！！

2. 明天記得要去投票…… 幸運星祝福大家…… 心中所喜歡的候選人…… 都能順利當選！！

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最後，無論是什麼顏色，我們都沒有差別心，大家都是坐在同一條船上的同胞，幸運星再一次提醒，明天請記得好好投下神聖的一票，選賢與能。祝大家下週操作順利！！！

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