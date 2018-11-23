【顧德投顧】陸股破線，看來後續不太妙

◆盤勢分析

昨美股沒有開盤，而今天陸股從開盤就一路下殺，雖然市場沒有明確的利空消息，空方力量勢不可檔；台股隨著陸股也一路下殺，盤中有一度上拉跡象，不足以阻止整個大盤續跌，整體殺過了 11/13、11/21 日所創造的下影線支撐；單純以技術線型論，下周一開盤，會往前低 9400 前進。

兩檔生技股特別亮麗

盤中唯一比較強勢的是電光電、電信網類股、生技類股也有部分股價表態，其中就是昨日有好消息開盤漲停的浩鼎 (4174) 和之前連續多日挑戰跌停的康友 - KY(6452)，康友 - KY(6452)幾乎拉到漲停，尾盤鎖死打開，差兩個價位；這兩檔先前連續的跌停的陰影已經嚇壞所有人，在今天這種盤面展開強勢，真令人不知道如何處理；觀察康友 - KY(6452)今年累積到第三季獲利 EPS 9.04 元，全年概估 12 塊，配合現在股價 162 元，似乎也沒有任何不合理的狀態；後續是否有機會再次往上挑戰，需要觀察。



美中貿易戰仍在喬姿態

美中貿易戰與聯準會升息決議成為現在拯救市場的關鍵，而今天新聞報導，中國商務部副部長 王受文說明，希望在「平等協商、互利互信的基礎上」來進行；而川普總統的發文則表示，「因為關稅，中國非常想要達成協議」，看起來雙方的態度仍有非常大的差距，一個要面子、另一個要腳墊。

由於美股、陸股破線，除非美股今晚以跳高姿態做出島狀反轉，不然可以很明確的說明台股就是要往下了，選後迎接來的似乎是個倒喝采的行情，不管如何，如果台股在選後能夠做一日慶祝行情，投資人一定要做好調節多方的準備。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估