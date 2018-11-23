【亞洲投顧】還是留意網通和PCB

◆盤勢分析

今天大盤量縮下跌，選舉和美國感恩節導致成交量大幅度減少，原則上沒有改變原本趨勢，大盤跌破關鍵支撐 9755 點，盤勢轉弱，要注意大盤回測 9616 點尋求支撐，這時候操作千萬不要太積極，要控制風險，繼續觀察是否有量縮不破低點或長下影線的初步止跌訊號。龍哥一路以來一直提醒大家，大盤中長線還是空方趨勢，要降低操作資金以控制風險，希望大家可以體會。這次大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，一口波段多單累積大賺 + 300 點以上，親帶會員大賺將近 + 100 萬。搶反彈可以留意多方格局而且籌碼穩定的主力股，例如，2458 義隆電，8016 矽創，3324 雙鴻。另外可以注意網通族群和光學以及 PCB，整理後多方格局，籌碼慢慢佈局，像 2345 智邦，3596 智易，5388 中磊，6209 今國光，3504 揚明光，2368 金像電，3037 欣興。盤整之後會有 "大" 行情，不論上漲或下跌，大家一定要把握，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，2458 義隆都有創高。

今天外資期貨多單減少 279 口，自營商期貨多單減少 1056 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權中性佈局，大盤下跌，選前籌碼中性，大盤還是盤整為主。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9777 開始偏多操作，跌破 9755 點出場；空方操作者帶量跌破 9755 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估