三大法人連2賣 投信和自營商賣短彈中小型股獲利入袋

台股加權指數今 (23) 日開平走低終場下跌 47.41 點，收在 9667.30 點，成交值縮至 765.99 億，其中，僅外資及陸資小幅買超，投信和自營商均站在賣方，三大法人合計賣超 20.42 億元，為連 2 賣，自營商和投信均對日前有短線行情的中小型電子股獲利了結，不過，外資反而連 2 日賣富邦 VIX，顯然對後市的避險情緒減緩。

三大法人中，僅外資及陸資買超 0.82 億元，而賣壓主要來自自營商，賣超達 19.32 億元，投信賣超 1.92 億元；其中，投信已連 3 賣，自營商連 2 賣。

自營商的賣單集中在中小型電子股和部分大型金融股，今日賣超新光金達 3000 張，賣開發金、嘉聯益和宏達電均超過千張，華邦電、TPK-KY、旺宏、中租 - KY、聯電和鴻海均遭賣 500 張以上。

從外資布局觀察，今日買賣超前 10 大多是權值股，顯然看待後市並不過於悲觀，但個股表現分歧，買超分別為聯電超過 1.5 萬張、群創逾 6500 張，玉山金、兆豐金和元大金均逾 4000 張，中信金、華邦電、台灣高鐵、長榮和第一金也獲外資買盤進駐逾 3000 張。

而外資賣超最多者是富邦 VIX 達 1.2 萬張，元大滬深 300 正 2 超過 1 萬張，新光金、南亞科均逾 5000 張，中美晶、玉山金、國喬和榮成超過 3000 張，而台泥和東元也遭賣 2000 餘張。

投信買盤集中在反向 ETF，顯然對於後市行情看法保守，同時賣出部分近期相當熱絡的中小型股。

投信買超前 10 大分別為國泰臺灣加權反 1 近 9000 張，元大台灣 50 反 1 近 8000 張，中華電、中信金、第一金和上海商銀均超過 1000 張，嘉晶、美時、中美晶和台灣大在 500 張至 800 張左右。

投信賣超前 10 大為遠東新近 4000 張，台泥和台達電逾 2000 張，嘉聯益超過 1500 張，欣興、南茂、新光鋼和強茂達 800 張以上，和大和台虹遭賣 500 餘張。