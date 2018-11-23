央行公布兩大指標 10月股災勘比金融海嘯、歐債風暴

台灣央行今 (23) 日公布 10 月 M1B、M2 年增率，分別上升為 5.31%、3.39%，仍呈現象徵資金動能無虞的黃金交叉線型，不過，證券劃撥存款月減 791 億元至 1.75 兆元，縮減幅度是 2012 年 10 月以來最多，而股票市場融資金額至 10 月底，僅剩 1716 億元，也創 2009 年 4 月 (金融海嘯) 以來新低。央行指出，10 月股市重挫，證券劃撥存款與股市市場融資金額，皆堪比歐債危機與金融海嘯等級。

央行說明，10 月外資在集中市場淨賣超多達 1430 億元，股市重挫，因此，證券劃撥存款降至 1 兆 7498 億元，月減多達 791 億元，是 2012 年 10 月以來單月減幅最大，「當時是因有歐債危機」。

另一方面，股票市場融資金額至 10 月底僅剩 1716 億元，則是 2009 年 4 月以來新低，「當時是因為金融海嘯」。

不過，央行也指出，「外資已有陸陸續續進來」，11 月以來在集中市場淨買超 79 億元。

央行再次強調，台灣相對其他新興國家，市場較無流動性問題，且表現相對穩健，未來將持續關注全球金融動向。

對於 M1B、M2 年增率上揚，央行則說明，主要是活期存款成長增加所致，因年關將近有資金需求，部分銀行提前吸收一些活存，「現在不管是民眾或企業，資金調度都非常靈活」，資金面仍無虞。

累計今年前 10 月，M1B 和 M2 平均年增率分別為 5.30%、3.60%。