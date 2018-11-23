Margin Call又來了：美股槓桿率迅速下降 創金融危機來最快

金融市場和其它地方一樣，也是一個「日光之下，並無新事」、歷史總會重複自己的地方。

金融危機後，2011 年的電影《Margin Call（意為要麼追加保證金、要麼砍倉降低槓桿率）》讓全球人民了解了華爾街（片中場景和劇情高度對標高盛）的專業交易生態，如:

複雜到哪怕交易部門內部也只有少數人才看得懂的模型、巨額槓桿（保證金，即 margin）交易、衍生品保證金和穿倉追加保證金、哪怕大額虧損大甩賣也要果斷砍倉處理掉天量風險敞口、不是接盤交易對手死就是自己死的華爾街交易哲學等。

《Margin Call》之後第 7 年的今年，在美股走出了史上罕見的血腥 10 月行情後，相似的 margin call 場景又回來了。

不想死就先自己動手砍槓桿率吧

10 月，標普指數創下了 7 年來單月最大跌幅 6.9%、75% 的對沖基金處於深水下（虧損）狀態。

11 月，華爾街出現了大量呼籲客戶翻空或者空倉持幣的聲音。

11 月中，浸淫期權交易 30 餘年的期權交易「大佬」James Cordier 裸空天然氣爆倉，市場震驚。在告知投資者的影音中，跌落神壇的 Cordier 精神萎靡數度哽咽，隨後 Cordier 的影音被刪除、官網關閉、律師跟進了投資者賠償事宜。

Cordier 面對的場景是，天然氣突然發力暴漲，其裸空的倉位被幾根大陽線直接打爆，大陽線來勢之迅疾之洶湧，Cordier 可能連追加保證金的機會都沒有，或者他已經無法籌集到天量保證金。

儘管 Cordier 的結局令人唏噓，但這樣無風控無對沖的「裸奔」交易在華爾街只是極少數。大行的交易員們，哪怕含淚，都會在風險指標預警後，揮刀砍槓桿率。

根據美國金融業監管局 FINRA 的數據，華爾街的槓桿率已經跌到了接近 2008 年 11 月、雷曼兄弟破產前的水平。10 月單月，槓桿交易量減少了 405 億美金，創 10 年來單月最大跌幅。

金融市場的循環啊，就沒有停過：槓桿交易額的峰值對應過數次股市崩盤或金融危機

08 年金融危機的一地狗血後，市場並沒有花太多時間又開始了新一輪「並無新事」。

槓桿交易的金額又開始推高，今年 5 月一度達到了 6690 億美元的高點，甚至比金融危機前的高點、2007 年 7 月的金額高出 60%，比 2012 年初的金額高出 112%。

而槓桿交易量的攀升，意味著金融市場的欣欣向榮背後是巨額的空手套白狼額度助推。

這種助漲殺跌（為了追加保證金，投資者甚至需要大幅砍倉籌集資金、市場被新增洶湧賣單壓得更低、導致更多投資者收到新的 margin call，如此惡性循環）的力量，中國股民在 2015 年是見識過威力知道厲害的。

在華爾街見聞付費文章《保證金告急 美股這次彈不起來了？》中還提到：

margin call 之後追加的保證金，「並沒有變成現金等待下一次進場，而是直接歸還了債務。因此，資產拋售之後，流動性直接「蒸發」了，並無可能再重新入市」。

Margin call 抽掉大量流動性後，股市的情況會更雪上加霜。

從美國的歷史經驗看，雪上加霜最後的結果就是股市崩盤和金融危機。從 1997 年到現在，槓桿交易額的每一個階段性頂點，都對應了隨後而來的一次市場崩盤或金融危機，如 2002 年的網路泡沫破裂、2009 年金融危機、2016 年的油價崩盤。

10 月份的槓桿率暴跌，可能只是一個開始。