台股盤後─陸股重挫衝擊多頭士氣 店頭中小型股成提款機

受到陸股重挫衝擊，台股加權指數今 (23) 日開平走低，以小漲近 16 點開出後逐漸湧出賣壓，終場收在 9667.3 點，下跌 47.41 點，跌幅 0.49%，成交量則縮至 769 億元，而櫃買指數壓力更重，跌幅達 0.83%，法人指出，選前量縮觀望氣氛濃，今日顯然是有政府買盤支撐來減緩賣壓，隨著日前強勢的個股大多快速回檔，恐怕使投資信心再度轉弱，不利下周台股走勢。

台股今日以太陽能族群表現最強，主要是因業界傳出，太陽能電池高效電池需求強，且近期報價上漲約 17%，多檔個股直接攻上漲停包括有綠能、益通、茂迪和達能，太極也有 9% 以上漲幅，新日光漲逾 7%，國碩、元晶均漲超過 3%。

而隨著亞太電續強漲逾 6%，電信三雄同樣見買盤進場，中華電、台灣大和遠傳維持紅盤之上，對大盤有撐。

不過，日前強勁反彈的光學鏡頭廠商反而湧現獲利了結賣壓，佳凌重跌 8%，今國光、玉晶光跌逾半根停板，聯一光、先進光跌逾 2.5%。

軟板族群同樣遭遇逆風，毅嘉、嘉聯益跌逾 4%，律勝、台虹、新揚科和台郡跌 1.5% 之上。

而日前大漲的安控相關業者也湧現漲多回檔壓力，奇偶跌 4% 之上，陞泰、杭特和晶睿跌 2% 以上。

法人指出，近期美股又出現偏弱勢的發展，在蘋概股等大型電子股拖累下，加權指數走勢較為壓抑，原本店頭市場的中小型股受到期待有短線行情，但今日的回檔，恐使投資人信心再度減弱。

所幸，G20 會議在即，儘管市場已預期這次美中兩國對貿易戰達成和平共識的可能性相當低，但只要建立起一個對話管道，貿易戰就有機會不再惡化，屆時可降低全球金融市場的不確定感，仍要密切觀察美股接下來的影響。

另一方面，選舉過後要警戒部分投資人對大選結果失望產生賣壓，短線看台股能否守住 10 月 26 日與 11 月 13 日以來的上升趨勢線。