【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國感恩節加上週末台灣地方大選前夕影響，今日市場交易清淡，早盤在電子三雄同步上漲下，加權指數小幅走高，不過中國股市再度重挫拖累亞股走低，指數在金融及傳產疲弱下翻黑，雖然盤中電子股急拉撐盤，不過午後賣壓加重，收盤加權指數下跌 0.49%，持續壓制於月線之下。

《國際金融市場焦點分析》

G20 峰會前市場傳出美國正積極對德義日等盟國展開遊說行動，希望盟國境內的無線通訊及網路提供商，別再使用華為的產品，讓市場擔憂將對美中貿易協商投入變數，今日中國三大指數同步開低，隨後便持續震盪下跌，前期強勢的創投概念產業鏈全面暴跌，券商股等金融權重也難力挽狂瀾，午後指數跌幅再擴大，原本強勢的次新股也轉為下跌，創業板跌超過 3%，滬指則跌近 2.5%。

《國際商品市場焦點分析》

沙烏地阿拉伯呼應美國總統川普要求，沙烏地阿拉伯能源部長暗示，沙烏地阿拉伯原油產量創下新高，導致市場對於原油供給擔憂加重，加上市場對於義大利政局及英國脫歐紛擾保持謹慎態度，導致歐股下跌，使得市場對於原油商品風險偏好下降，此外美國原油庫存持續成長，亦對油價形成壓抑效果，在眾多利空因素環繞下，導致昨日布侖特原油期貨再度下跌超過 1%。

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