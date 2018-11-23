蘋果被迫恢復生產iPhone X 騰訊阿里三分之一利潤源於投資

• 新一代 iPhone 需求低迷 蘋果被迫恢復生產 iPhone X

蘋果 / 周三收盤 - 0.11%/ 報收 176.78 / 距年內高點 - 24%

新浪指出，《華爾街日報》援引知情人士的消息稱，iPhone X 是蘋果去年推出的產品，目前在蘋果零售店內已停止銷售。但知情人士稱，蘋果公司代工廠商近期又開始重新生產舊款機型 iPhone X。

《華爾街日報》本周一曾援引多位知情人士的消息稱，由於市場需求低迷，蘋果已經削減了今年發布的全部三款新 iPhone 的訂單，這讓供應商感到沮喪。

• 騰訊阿里三分之一利潤源於投資 巨頭們愈發依賴併購

新浪報導，據英國金融時報，在截至 9 月底的這個季度, 這兩家中國科技企業的大量投資組合創造了約三分之一的稅前收入。

伯恩斯坦分析師戴秉國表示:「對兩家公司來說, 投資將變得越來越重要。騰訊旗下的微信是中國使用最多的應用, 但除了廣告, 騰訊是如何從它身上賺錢的呢? 一個非常重要的變現方法是通過投資。」

這兩家公司長期以來都是勤勉的買家, 分別建立了自己的內部併購團隊, 如今他們成為了初創企業和尋求資金的銀行家們的第一站。據知情人士透露, 騰訊的投資組合接近 750 家公司, 而阿里巴巴的投資組合約為 350 家。

騰訊 / 周四收盤 + 1.86%/ 報收 295 / 距年內高點 - 38%/ 距前低 + 17%

騰訊股價於 300 元整數關口存在較大的上行壓力。

阿里巴巴 / 周三收盤 + 36.83%/ 報收 5.87 / 距年內高點 - 67%/ 距前低 + 47%

阿里巴巴股價現階段以弱勢震盪為主，但相比上半年高位，成交量有所放大。

市場復盤

周四感恩節，美股休市

• 美科技股龍頭紛紛熄火 QDII 基金年內業績前功盡棄

上海證券報指出，受美股連續大跌拖累，此前業績獨領風騷的 QDII 基金也「前功盡棄」，平均殖利率由正轉負。據統計，截至 11 月 21 日，股票型 QDII 基金平均虧損 4.48%，在今年前 9 個月，QDII 基金還以 5.6% 的平均漲幅在所有基金品種中遙遙領先。

實際上，在美股本輪長達十年的牛市背後，科技股一直被視為主要的推動力。然而，隨著科技股巨頭接連陷入大幅回調，關於美股「走熊」的討論日漸激烈，不少機構認為美股十年牛市或已迎來「拐點」。

• 專家稱 Model 3 仍有降價空間

特斯拉 / 周三收盤 - 2.68%/ 報收 338.19 / 距年內高點 - 13%/ 距前低 + 36%

證券日報提到，11 月 22 日，特斯拉公布 Model 3 長續航電池雙電機全輪驅動版起售價為 54 萬元；Model 3 Performance 高性能全輪驅動版為 59.50 萬元。

上海 Gigafactory3 最快將於 2020 年開始量產 Model3，屆時其零部件將由國內供應商提供，疊加關稅和成本優勢，Model3 將會有顯著降價空間。

同時，特斯拉也下調了 Model S 和 Model X 的價格。而且，此次降價幅度可謂特斯拉降價幅度最高的一次。

交易機會

• 增厚財務安全墊 碧桂園發行新債換舊債

碧桂園 / 周三收盤 + 1.78%/ 報收 7.43 / 距年內高點 - 35%/ 距前低 + 6%

上海證券報指出，碧桂園 22 日發布公告稱，回勾總額為 60.54 億港元的債券，同時，新發總額為 78.3 億港元的債券。

市場分析人士認為，碧桂園此番計劃發行新可轉債，更多是為公司後續發展以及資金平衡考慮，因國內房地產市場仍處於市場調整階段，充裕的現金流將為房地產企業提供更厚實的財務安全墊。

為此多家機構認為，今年受房地產調控政策和外圍市場影響，行業銷售增速下行的背景下，融資能力的差異將決定房企的生存狀態。在當下房地產行業整體面臨壓力時，誰能夠融到規模更大，期限更長、成本更低的資金，就意味著誰能笑到最後。

近期碧桂園股價走勢止跌回穩。

• 油價下跌利多航空股

南方航空 / 周四收盤 + 0.97%/ 報收 7.27 / 距年內高點 - 44%/ 距前低 + 32%

中國證券報提到，在油價下跌帶來成本端利多的背景下，航空股昨日逆市走強。華夏航空、中國國航和東方航空等多股早盤盤中出現異動，自綠盤大幅拉升翻紅。

招商證券分析師袁釘表示，航油是中國航企第一大成本（20%-40%）來源，主導航空業成本波動，本質上通過供需關係影響行業景氣度，剔除時滯後和航空股價呈長周期正相關關係。

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