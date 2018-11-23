網龍沉寂5年 今年正式轉虧為盈 明年推3款遊戲 展望續佳

中華網龍 (3083) 受惠新款手遊《吞食天地 M》上市，今年 10 月營收突破億元大關達 10.1 億元，單月獲利更是彌補上半年虧損，預期第四季將可開始獲利，全年在沉寂 5 年後，正式轉虧為盈。網龍總經理呂學森指出，預計明年推出 3 款遊戲，公司體質及營運今年起翻轉，將逐步轉佳，明年持續看好。網龍受惠於《吞食天地 M》在 9 月 12 日上市推出，成績表現亮眼，貢獻 9 月流水約 5700 萬元，10 月再成長至 7300 萬元，由於遊戲前 2-3 個月為高峰期，預估 11 月會略減，但仍可以維持高檔水準。法人估，網龍 9 月獲利已經將 7 月及 8 月虧損打平，10 月也將上半年虧損彌補，預估 11 月及 12 月獲利表現可望維持，網龍今年全年將正式轉虧為盈。



海外授權方面，《吞食天地 M》預計明年 5 月授權泰國，8 月授權越南，網龍屆時除有權利金入帳外，也會也營運分潤金挹注。至於授權中國目前正在洽談中。



此外，網龍將於 12 月 19 日在台港澳推出二次元日系手遊《銀之鑰》，加入穿越並結合台灣、香港的地理座標，玩家會喜歡，也將挹注第四季及明年首季業績。



展望 2019 年，呂學森指出，預計推出 3 款遊戲，包括明年 3 月《戀愛盒子 M》 、第三季推《黃易 M》以及年底推出《落櫻散華抄 2》，其中《戀愛盒子 M》為端遊轉手遊，內容大致與端遊一樣，老玩家易上手，目前玩家仍有在玩，日前開粉絲團 90% 都是女性玩家，未來會把英文版加入，上線會有中、英版，交友圈不限華人市場，範圍更大。



至於《黃易 M》偏向重度遊戲，人物美術重新設計，採用新技術，是網龍年度大作也是最期待的作品。



呂學森指出，網龍是遊戲廠中最早轉型手遊的，大方向雖正確，但細節並未著墨得很好，加上市場不斷變化，網龍面臨連續 5 年虧損。不過，去年市場風向改變，他指出，從經典端遊 IP 轉手遊的《天堂 M》表現來看，玩家對手遊的深度內容、舊 IP 重推反應熱烈，若能讓端遊時代的老玩家滿意，遊戲獲利就會很可觀。



其實，網龍在去年就已推出端遊轉手遊《飄流幻境》，但內容移植不夠完善等因素，使表現不盡理想，呂學森說，有了這次的經驗，《吞食天地 M》內容 100% 還原，也加入手遊方便操作的慣用玩法，剛上線人數便大幅優於預期，帶動 9 月營收翻倍成長達 8791.5 萬元，10 月更一舉突破億元大關、達 1.01 億元，創 5 年來單月營收新高。

