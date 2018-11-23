巨額營銷費助推，360金融上市搶跑

2013年，週鴻祎曾在公開場合表示：“不明白為何互聯網企業都做金融，還是想守住安全領域產品這塊陣地，不打算涉足互聯網金融。”時至今日，在互聯網巨頭佈局的消費金融平台當中，360金融拔得上市頭籌。

最新招股說明書顯示，截至2018年9月30日，360金融累計為644.4萬借款人促成944億元人民幣貸款，其中未償還貸款餘額347億元。資金主要來自於18家金融機構，主要是城商行和國有商業銀行。2018年前三季度收入為13.86億人民幣，同比大幅增長1763%。按美國通用會計準則，2018年前三季度虧損4.69億元，但是，如果按照非美國通用會計準則，除去股權激勵5.3億元，2018年前三季度已實現盈利，淨利潤為6069萬元。

此前招股書顯示，360金融準備在紐交所掛牌上市，股票代碼為“QFIN”，計劃募集資金2億美元，承銷商為高盛與花旗銀行。

此番360金融搶先各大互聯網巨頭上市，還是有些出人意料。據奧緯咨詢（Oliver Wyman）統計，在有互聯網巨頭支持的互聯網消費金融平台中，360金融2018年二季度放款規模位列中國第五，前四名依次是螞蟻金服、微眾銀行、京東金融、百度金融。如若360金融成功完成IPO，將成為互聯網巨頭當中第一個上市的金融科技平台。

麻袋研究院認為，360金融是一家連接借款用戶與金融合作夥伴的科技平台，即助貸平台，主營撮合貸款和貸後服務業務，逾期率在業内相對較低。但是，與螞蟻借呗、花呗、微粒貸等產品相比，360金融產品借款年利率較高，資金來源過度集中。

一、股權結構淺析

圖1 主要股東

資料來源：招股書，麻袋研究院

結合圖1和公開資料可知，360公司創始人週鴻祎通過Aerovane Company Limited持有360金融14.1%的股權，為360金融第一大股東。其次是360金融CEO徐軍持股4.8%。

麻袋研究院認為：“從2013年週鴻偉本人不打算涉及互聯網金融，到現在的360金融上市，徐軍的功勞不可忽視。”

作為麥肯錫亞洲區最年輕的全球合夥人，徐軍擁有超過15年金融行業從業經驗，曾任職匯豐銀行，2014年創辦私銀家。獲IDG資本等機構數億元投資。2016年開始組建360金融，併出任CEO。

此外，據零壹財經2016年統計，360集團還收購或者佈局了你財富、私銀家、360保險、360股票等子品牌，業務包括公募基金、私募基金、資管、保險、信託等金融產品代銷、股票交易、第三方評估等，足以證明360集團在金融板塊野心勃勃。

圖2：360金融產品一覽

二、業務架構分析

據360金融官網介紹，360金融的自我定位是互聯網消費金融平台，緻力於成為連接用戶與金融合作夥伴的科技平台，旗下產品有360借條、360小微貸、360分期。

圖3：360金融業務架構圖

資料來源：招股書、麻袋研究院、360金融官網等公開資料

從業務框架圖（圖3）看，360金融針對三個不同範圍客群，推出了相應產品：360借條、360小微貸、360分期。

公開資料顯示，360借條是360金融的核心產品，無抵押、純線上消費信貸產品，為用戶提供即時到賬貸款服務（通俗可以理解為“現金貸”），用戶借款主要用於消費支出，近八成用戶年齡低於35歲。借款額度最高20萬，最快5分鍾到賬。借款年化利率9%-36%，貸款期限分為1期、3期、6期、12期。

360小微貸業務是360金融旗下專為小微企業提供線上貸款服務的產品。最高貸款額度20萬，日息0.027%。風控上，該產品會結合小微企業自身風險和小微企業實際控製人信用風險兩方面考量，併使用電商賣家經營數據（商品數量、商品銷量、成交金額、好評率、店鋪類别、保證金、地域等）作為參考。雖然9月26日，360金融旗下小微金融業務“360小微貸”才宣佈正式上線。但是，據證券日報採訪360金融CEO徐軍時表示，早在今年2月份360小微貸已經開始試運營，大約半年時間，平台上淘寶、京東賣家授信客戶達13萬，當前授信總額24億，人均授信金額1.58萬，逾期率低至0.23%。

360分期是360金融第一款完全針對消費場景的金融產品，通過自主搭建分期電商平台，綁定已有的金融科技業務，再加上蘇寧易購（戰略合作方）的物流體係，形成較完整的消費場景。該產品目前主要有兩類貨源渠道：一是與360智能硬件聯合，主打包括360行車記錄儀、兒童手表、掃地機器人等知名產品；二是與蘇寧易購達成戰略合作，由蘇寧易購提供商品，併完善配套物流服務和售後服務。

關於360分期，麻袋研究院認為，該產品推出前期，通過“燒錢”短期内可吸引不少流量，但360缺乏電商基因，與微信、支付寶、京東相比併無絕對優勢，想要與三大巨頭長期競爭，任重道遠。另外，360分期與電商自營的信貸業務存在競爭關係，其合作模式以及能否搶佔市場份額，有待進一步考證。



值得註意的是，360小微貸和360分期是今年9月才剛剛上線的新產品，對360金融已披露的業務收入貢獻可視為0。截至今年9月，360金融的全部業務收入來源於360借條業務。

此外，據招股書披露，360金融的收入來源主要有三個：（1）主要來自撮合貸款服務費（Loan facilitation service fees）和貸後服務費（Post-facilitation service fees）; （2）融資收入，主要來自集合信託、資產管理計劃和360金融的網絡小貸公司放貸；（3）其他服務收入，主要來自向借款導流平台收取的推介服務費。（詳見圖4）

圖4：各收入來源佔比情況（單位：人民幣千元）

（數據來源：招股書，麻袋研究院）

據圖4可知，從360金融設立運營至2018年9月底，撮合貸款服務和貸後服務兩塊不可分割業務合計佔總淨收入的66%，是絕對主營收入。

排第二位的是“其他服務收入”（佔比17.84%），緊追其後的是“融資收入”（佔比16.70%）。

麻袋研究院根據360金融初版招股書數據（業績截至今年6月底）計算得出，360金融的撮合貸款服務和貸後服務業務佔總淨收入的比例是59%。綜上可得，在今年第三季度里，360金融的收入來源上，撮合貸款服務和貸後服務的佔比從59%上升到了66%。

圖5：各收入來源增速分析（單位：人民幣億元）

（數據來源：招股書，麻袋研究院）

圖5進一步揭示，今年前三季度，360金融的四大收入來源皆處於增長態勢，其中主營收入（“撮合貸款服務和貸後服務收入”）在總淨收入中的佔比增長了7個百分點，這表明360金融越來越傾向於以提供助貸及相關貸後服務為主營業務。

三、虧損原因

根據360金融更新版財務報告，麻袋研究院就其盈利情況和收入情況製作了圖6。

圖6：360金融虧損和收入情況

（數據來源：招股書）

結合圖6和財務報告支出數據，麻袋研究院發現，2018年前三季度支出增長額度最大的是“運營成本和費用”中的“銷售和營銷”部分，比去年同期多支出6.48億元（同比增長329.79%）。根據360金融招股書，銷售與營銷費用包括廣告費用，用以提升品牌併吸引平台用戶，以及公司銷售及營銷人員的工資和福利費用。360金融最大的流量優勢，來自其關聯方360集團，但這些流量花費不菲。招股書顯示，2017年，銷售與營銷費用中包括付給關聯方的5.5億元人民幣，2018年前三季度，付給關聯方5.32億元人民幣。

四、消費金融核心指標分析

作為互聯網消費金融平台，360金融的資金來源、逾期率、撮合貸款費率是行業關註的核心指標。

1、資金來源

據招股書，360金融大部分資金來自金融機構。截至2018年9月30日，360金融已與18家金融機構建立了合作關係，其中大多數是國有商業銀行和城商行

關於360金融的資金來源，國有商業銀行和城商行等金融機構佔大頭，還有少部分資金來源於360金融的小額信貸公司。

360金融的放貸資金來源過於集中。招股書顯示，截至2018年9月30日，前五大金融機構為所有累計貸款發放提供了約50%的資金。360金融也披露，無法確保這些金融機構提供可靠、可持續和充足的資金。

另外，據《21世紀經濟報道》11月8日報道，監管部門正就商業銀行開展的互聯網貸款業務製定管理辦法，涉及到屬地管理、聯合貸款等問題（詳見https://mp.weixin.qq.com/s/jMBkdKjaCR-tFXGja_vhPw）。未來，銀行互聯網貸款新規落地，以國有商業銀行和城商行為主要供資方的360金融，資金供給將面臨風險。

2、逾期率

截至2018年9月30日，經360金融撮合獲得的貸款中，M3+的逾期率為0.6%，因欺詐而產生的M3+逾期率為0.2%。

招股書列出了360金融截至三個節點（2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日）M3+（包括表内和表外貸款）的逾期率分别是：0、0.4%、0.6%。

招股書解釋，360金融是在2016年第三季度才開始操作線上消費金融業務，因此截至2016年12月31日的整體逾期率沒有提供有意義的貸款業績指示。從2017年12月31日到2018年6月30日，M3+逾期率總體略有上升，主要是因為360金融開始探索“接近優質借款人”領域，併增加了其提供的超過24%年利率的貸款。

同為互聯網金融美股上市公司的拍拍貸、樂信、宜人貸今年二季度財報顯示，宜人貸M3逾期率是1.3%；拍拍貸M3逾期率是1.05%；樂信促成借款中M3+逾期率為1.39%。同業橫向比較看，360金融的逾期率相對較低。

3、撮合貸款費率

雖然招股書披露貸款年利率（按照APR計算）範圍是9%-36%，但是今年前三季度僅2.6%的借款客戶貸款利率低於18%，而2017年全年和2018年前三季度，分别有43.4%和67.4%的貸款年利率超過24%。（詳見圖7）

圖7：貸款年利率（APR）歷史明細

（數據來源：招股書，麻袋研究院）

據麻袋研究院從專業人士了解，借款期限一年的貸款產品，按月等額本息還款，如果APR為36%，IRR差不多58%。由此計算，360金融貸款利率遠高於微粒貸、螞蟻借呗、花呗（IRR年利率最高18%左右）。

此外，根據官方客服回復和公開信息顯示（見圖8），對於提前還款情況，360金融主營產品360借條的收費模式如下：1、分期還款模式下，即“每月等額”。提前結清須計收全期全額分期手續費。2、先息後本借款模式下，提前還款，需要收取還款本金3%的提前還款違約金。

圖8：官方回復

（來源：360借條APP回復）

五、未來預期

對於未來的預期，360金融在招股書中指出了幾個趨勢：

第一，主要借款客群將強勁增長。作為360金融的目標市場，中國主要借款人口預計將在2022年佔經濟活躍總人口的49％，成為在線消費金融市場中最大的借款客群。根據Oliver Wyman的數據，優質借款人的未償還餘額將從2017年的3.4萬億元人民幣（0.5萬億美元）增長到2022年的10.9萬億元，復合年增長率為26％。

第二，在線貸款平台的市場份額將繼續擴大。據Oliver Wyman報告，預計從2017年到2022年，在線貸方的市場份額將增至15％。隨著時間的推移，360金融預計，在線貸方將繼續以目前同樣的速度或更高的速度從傳統貸方搶佔市場份額。未來將會出現一個持久的多玩家共存的市場格局。