台股盤前—搶反彈資金縮手 九合一選舉前夕賣壓漸重

台股昨 (22) 日開高走低，受到股王大立光壓尾盤影響，電子族群收低，金融與傳產族群也表現弱勢，終場指數下跌 26.81 點、以 9714.71 點作收，成交值 992.35 億元。法人指出，九合一選舉將於周六登場，選前賣壓漸重，搶反彈資金昨日已開始縮手，選後在護盤力道減弱下，賣壓還會更重，短線內預估將在 9600 點至萬點間震盪。

從整體投資環境來看，鴻海日前流出的撙節計劃，預告全球電子業面臨嚴冬，宜家家居 (IKEA) 等指標跨國企業紛紛大裁員，顯示寒流蔓延全球各地及各類產業，分析師楊應超認為，明年投資策略應該要「保守、保守、再保守」。

市場動態部分，iPhone XR 上市至今雖未滿 1 個月，但蘋果為支撐這款最平價新手機銷售量，準備對日本電信商提供補貼，等同調降 iPhone XR 在日本的售價，可能成為蘋果第一個降價試水溫的市場，當地消費者是否埋單，攸關蘋果後續新機銷售策略與銷量狀況，也牽動大立光、台積電、可成等指標蘋概股後續接單情況。

今年前 10 月新台幣兌美元累計貶值逾 3%，壽險業匯損卻持續擴大，金管會昨日公布，前 10 月整體壽險業匯損金額高達 1782 億元，已超越去年全年的 1761 億元。今年來僅 2 月有匯兌利益，其餘月分全都匯損，年底前若台美利差持續擴大，今年壽險匯損恐突破 2000 億元大關，創歷史新高，也侵蝕壽險業獲利。

太陽能市況露出曙光，近期主流高效電池產品需求轉強，報價強漲逾 17%，客戶追單踴躍，甚至願意提出更高價格搶貨，中美晶、聯再能等國內指標廠產能衝上滿載。現階段報價已超過業者現金成本，現金流可望轉正，朝轉盈之路邁進。

特斯拉宣布調降中國市場 MODEL X、MODEL S 售價降幅 12％至 26%，藉此吸引當地消費者買氣。市場看好，若降價策略順利推升買氣，有助貿聯 - KY、和大等特斯拉供應鏈營運表現。

全球鋼市糾結紛亂，中鋼今將召開明年第 1 季廠盤會議擴大規模，擬全球商情採樣，以大數據分析做出最正確盤勢，為求充分討論，廠盤會議極可能從開 1 天變成開 2 天，盤價結論延到下周一敲定，此為建廠以來首例。

法人指出，九合一選舉將於周六登場，選前賣壓漸重，搶反彈資金昨日已開始縮手，選後在護盤力道減弱下，賣壓還會更重，預期在九合一選舉後，下周一網路黑色星期一的歐美購物旺季銷售表現、G20 時川習會等不確定因素逐漸化解後，台股走勢才會較為明朗，短線內預估將在 9600 點至萬點間震盪。