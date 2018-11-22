【運達投顧】選股策略分析

◆盤勢分析



昨天美股稍有反彈但空間不大，台股選前市場觀望者眾，現在重點是選後有沒有行情？以及現階段的操作策略該如何擬訂，重點分析如下：

1. 美股今晚感恩節休市明天也提早收盤，可以預見這兩天美股不會有什麼波動，昨天美股出現反彈但空間都不大這也跟感恩節交易清淡有關，不過這兩天美股起碼不會再跌且下週也有反彈的機會，因為就目前國際股市的結構來看，這兩天美股的大跌亞股稍受影響但昨天也開始出現反彈，而歐洲股市昨天更出現大漲，所以當美股下週出現跌深反彈時對台股而言正好選後不確定因素消除後正醞釀反彈的機會。

2. 昨天台指期結算台股拉高結算，今天轉倉後外資的佈局期貨多單卻高達 4.1 萬口，可以看出外資正在壓寶選後台股的反彈機會，當外資期貨倉位可以站上 4 萬口也預告這裡權值股發動的機會大增，台股雖然選前量縮但當權值股一有買盤成交量會馬上增加將拉抬指數的上漲。

3. 亞股反彈與外資期貨多單增加的原因跟匯率有關，市場目前訊息美國聯準會正在開始考量至少停止一次漸進式貨幣緊縮，而且最快可能在明年春天結束升息循環，市場上認為 Fed 可能減緩升息速度的聲量愈來愈大，據路透對經濟學者的最新調查，多數學者預測明年第 3 次升息的機率僅略微過半，目前利率期貨市場預期明年只會升息 2 碼，雖然 12 月還有一次升息但明年若只有兩次升息預計升息時間會落在年中到年尾，因此下個月升息後未來會有一到兩季的時間不會有升息的干擾，所以美元近期見高點也在我們預期中，當美元強勢的時間已近尾聲亞洲匯率未來半年升值機會大增，所以亞股今年以來的跌勢已經見底雖然美股震盪大但低位階的亞股也只是走擴底，可見匯率的變化對亞股有利也對台股選後的反彈是可預期的。

4. 指數雖然選舉因素還沒漲但是個股先行的跡象明顯，現階段重點應該放在個股的操作，選股的方向要從兩個方向思考：(1) 台股必須要有具權值色彩的股票拉抬指數空間才會大。(2) 法人在想什麼？年底作帳行情的標的在哪？以這兩個方向來看：具權值色彩的個股股價又在低檔本益比經過修正者，如國巨昨天尾盤發動後今天站上月線，加上融券到昨天創新高可見有軋空的機會，當國巨昨天啟動後今天光學股也開始走輪動，可見撐盤的指標已經浮現；第二點法人年底作帳什麼股票有機會？今年台股行情不佳很多法人績效也不好，所以年底前一定會有績效保衛戰，因此質優且低檔股會有法人的買盤如華晶科揚明光以及 5G 概念股是法人低接的方向，也是近期我們在此提示可以低接的標的，掌握好這兩個方向就可以掌握台股的輪動，先低檔佈局將成本壓低不須對選舉有太多擔憂。

※運達投顧 蕭春源分析師

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