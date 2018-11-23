【華冠投顧】盤中解析：賣壓持續出籠

劉彥良 分析師

隨著九合一選舉在明天登場，昨天已經有人開始偷跑，今天賣壓持續出籠，台指期盤中一度大跌百點。但在政府護盤基金再度進場下，跌勢已見收斂，上有壓下有撐研判今天收盤的漲跌空間不大，至於下周在護盤力道趨緩下要提防補跌效應。

昨天表現強勁的二線光學股，在隔日沖主力的停損下普遍拉回，但是資金又再度流竄出去，轉進太陽能族群當中。雖然多家太陽能廠這陣子續傳出裁員消息，但近期主流高效電池產品需求轉強下，報價已上漲近 2 成，推升茂迪 (6244)、達能(3686) 和新日光 (3576) 盤中攻上漲停。

成交量方面，由於感恩節休市，美系外資放大假，也影響到原本就低迷的台股，目前預估量大約只有 750 億元左右，回顧上次成交量見到 7 字頭已經是在今天 3/31 補上班日。

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