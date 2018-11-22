何安蒔：居家整理是藝術，也是心靈治療！

文．洪寶山

幾年前來自日本作家山下英子「斷捨離」，掀起了一波居家與人心的整理風潮，居家空間為何會亂，是沒時間整理？還是雜物過多？或是習慣使然不會整理收納？「物是被人帶回來的，要根本解決雜亂問題，要先解決人心」，處理過一百五十個不同案例的「藝收納」居家整理顧問何安蒔這樣說道。

「居家整理顧問」是近年興起的新興行業，主要是協助顧客作一次居家大整理，藉由丟棄、取捨、收納，還給居家空間一個全新的風貌。何安蒔提到很多人都有這樣的經驗，對於雜亂的原因都歸咎於收納空間不足，但打開櫃子與抽屜卻塞滿了過期食品或很久未穿的陳年衣褲、旅遊時的紀念品、小孩或父母親以前的東西，這些不常用的東西把我們的空間都塞滿，捨不得丟、不能丟、不知道該如何丟起，然後才大嘆空間不足，在家走路動線都成問題。

協助企業與居家整理 美日行之有年

居家整理這個行業最早源自美國，稱為 Professional organizer，主要是協助居家或企業工作環境整理，後來日本有一群很會整理的家庭主婦，把收納整理發揚光大，直到近幾年才有居家整理師走入別人家中協助整理收納。

在台灣居家整理顧問才剛起步，會來尋求協助的對象都是無法忍受現況，比如生了小孩後空間不足、生病了沒有體力作環境整理、家庭主婦對收納整理並不擅長… 等各種因素前來求助。當家中被雜物堆滿，動線受阻或日常物品需不斷翻找時，也會造成家庭成員衝突不斷，進而跟著產生焦慮。

何安蒔說到，當自己走進顧客的家前，會先透過顧客傳來的照片，一窺顧客家中雜亂的主因。何安蒔把亂分成兩種，一種是自然形成的亂，如太愛 shopping、東西太多收納不易，或家具擺放位置不對，整理師可以依據空間作家具位置及動線的調整。若收納空間不足，則可協助顧客採買可收納的箱子或櫃子。當家具放到適合的位置就能發揮它的功能，只要把根本問題解決，收納就成為人人隨手可做的事。

另一種的亂是生活習慣不良所造成的髒亂，如吃完用完的空瓶包裝隨手丟棄、囤積太多垃圾而不整理，甚至把所有的雜物往陽台堆，衍生出蚊蟲蟑螂出沒等狀況。溝通後顧客若無法改善自身的生活習慣，不願意花時間去整理，這種情況就算整理師去也無法改變。

居家整理師 整理心大於物！

何安蒔提到，她的成就感來自於能協助客戶將原本雜亂無章的場所，搖身一變成為井然有序的空間，並且還能持之以恆地保持下去。她也會在整理收納的同時教導客戶分類，要求家中成員一同參與和她動手歸類整理。讓有心想將自己生活變得更舒適、更美好的人，可以透過整理過程改變環境與心情，無形中也能解決對方焦慮或困擾的問題。

她舉例曾經有個案例是一位女性朋友因父母有囤積症，東西只進不出，連自己的房間也堆滿了物品，此時她面臨失業想要唸書考公務員，但環境實在太亂而無法專心唸書影響生活，轉而求助何安蒔，於是她們花了兩天時間丟了十幾袋東西，才把乾淨的空間整理出來。

不過並非所有需求何安蒔都能接受委託，因為要整理的不只是物品本身，還有物品主人的意願與態度。能夠作好良善的事前溝通才能親自協助，這是對顧客的尊重，也是她做事的原則和堅持。

居家整理師 需具備五項特質

何安蒔從事居家整理顧問已邁入第三年，她笑說從沒想過自己愛挑剔的毛病反而變成工作上的優勢，加上她天生對佈置的美感與要求，現在能一眼看出顧客家中的問題，也能協助顧客收納歸類、美化居家還能賺到錢，這是在三十五歲前換過三十六種不同工作的何安蒔始料未及的。

眾多的工作經歷，讓何安蒔了解不同職業的顧客有什麼樣的好惡或習慣，像顧客中有許多師字級的，如醫師、護理師、老師、藥劑師、心理諮商師等，這些工作性質都是在關懷他人，下班了就沒有多的心力在居家環境下功夫，都是需要居家整理師協助的族群之一。

在面對不同個案是否有一套 SOP 呢？何安蒔說到她的工作有點類似客製化，因為每個顧客家中坪數不同，成員、興趣喜好都不一樣，無法用同一套 SOP 去執行，每一位個案都必須透過溝通、懇談了解屋主的生活習慣後才能對症下藥，打造專屬他們的居家環境。

何安蒔經由「專業整理師培訓班」與同學分享經驗，也提醒身為整理師，本身要具備同理心、貼心、洞察力、溝通與解決問題的能力。了解屋主的興趣、喜好，要讓顧客採納自己的建議是需要放下個人的主觀意識，因此洞察力和同理心，在擔任居家整理服務時也是相當重要的一環。

走進陌生人的家 居家整理更親密

何安蒔在踏入居家整理顧問後才發現，有許多人也對整理收納有著濃厚的興趣，且每個人的特質都不相同，因此在去年九月開辦了第一期的專業整理師培訓班課程，至今已邁入第三期，未來居家整理師不再侷限於收納，也能提供裝潢前的家具採買建議、訂作適合的收納櫃，甚至與建築作異業結合。

今年十一月「藝收納」居家整理顧問何安蒔即將出版的新書《走進陌生人的家》，讓大家更了解「家」與「人」與「物」之間的親密關係，讓更多有需要的人認識這個新興的行業。

家就是一個放鬆愉悅的空間，在地狹人稠寸土寸金的台灣，買房是許多人的夢想，家反映出居住者的內心，居家整理顧問就像人與物之間的溝通橋樑，斷掉不需要的東西，捨棄多餘的廢物以及脫離對物品的執著，協助大家斷捨離的同時，也再次整理自己的人生。

來源：《理財周刊》 952 期

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