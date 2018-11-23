【永豐期貨】台指選擇權盤前－選前買盤觀望 台股震盪力守9700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 29 點至 9714 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 0.71 點，電子期正價差擴至 0.34 點，金融期逆價差擴至 - 3.64 點。現貨部分，三大法人賣超 43.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 875 口至 11139 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1100 口至 40534 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3 口至 6022 口。

週三那斯達克與費半指數收高，帶動週四台股反彈開高，不過上方短天期均線與月線反壓橫阻，多方追價意願薄弱，兩度挑戰月線失利後，指數反轉走跌翻黑，午盤賣壓浮現加速盤勢走低，終場加權指數下跌 26.81 點或 0.275%，收在 9714.71 點，成交量能 995.23 億，較前一日縮減 32.44 億。今日八大類股除了造紙類股與塑化類股收紅，其餘皆收黑，其中以造紙類股漲幅 0.26% 表現較佳，水泥窯類股跌幅 1.48% 表現較差。技術面觀察，今日大盤指數開高走低以黑 K 站上力守 9700 點，指數開高走低，月線反壓挑戰失敗，目前 5 日線加速下彎，指數若未盡速回升月線之上，則盤勢仍以偏弱視之。今日新台幣呈現升值，外資現貨轉為賣超，後續需持續觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10200 點，賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 降至 1.2，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.98% 降至 16.1%，賣權平均隱含波動率由 21.05% 降至 20.16%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏多預期。

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