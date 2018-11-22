〈每日外資外匯觀點〉暫停升息預期升高衝擊美元、英鎊12月前仍有上漲動能

外媒週三 (21 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 最快將於明年第一季暫停升息，加上核心耐久財訂單數據不如預期，引發市場擔憂，美元指數繼續回跌至 96.7 附近。

美元指數日 K 線圖。

美國總統川普再次抨擊聯準會升息，並表達希望降息，與此同時，國際市場新聞社 (MNI) 報導，聯準會開始考慮暫停對貨幣政策的逐步緊縮，最快明年三月就會表態，再加上 10 月核心耐久財訂單不如預期，在諸多利空下，美元指數再度走軟。

暫停升息預期升高衝擊美元

三菱日聯證券美國公司策略師 John Herrmann 預期，聯準會今年 12 月升息，明年、後年各升息一次，並強調升息路徑可能比預期更加溫和，甚至有可能很快就暫停升息，尤其短期利率已經出現上升，全球經濟正試圖因應下，2019 年甚至可能完全不升息。

三菱日聯銀行全球市場研究東京主管 Minori Uchida 也表示，油價下跌將導致市場對聯準會進一步升息的預期降溫。

FXStreet 分析師 Flavio Tosti 從技術面來看美元指數則要樂觀許多，從日 K 線圖來看，美元指數仍站在 50、100、和 200 日均線的上升趨勢線內，尤其週二 (20 日) K 線拉出長紅，跌勢初步止穩，反彈若能突破 97，則有望續向今年高點 97.7 挑戰。

英鎊 12 月前仍有上漲動能

高盛指出，12 月英國議會將就脫歐協議進行辯論，在此之前，英鎊仍具有上漲動能。

瑞穗銀行對沖基金貨幣銷售主管 Neil Jones 認為，英國首相梅伊若能安然度過此次倒閣危機，預期將能激勵英鎊兌美元漲至 1.30。

英鎊兌美元日 K 線圖。

荷蘭合作銀行表示，目前市場仍大多預期梅伊可成功推動脫歐協議，並讓議會通過；但若未來兩週無協議脫歐的可能性升高，原本就已大量做空英鎊的空頭部位可能會緊咬不放，將歐元兌英鎊推向 0.90 之上。