〈每日外資外匯觀點〉三大投行同聲唱衰美元、法農信貸：英鎊一周內跌至1.2

近期花旗、摩根士丹利、高盛等分析師紛紛加入唱衰美元行列，ICE 美元指數上周下跌 0.5% 後，周一持續承受壓力，周二關注英國政局，首相梅伊可能面臨不信任投票，果真如此將引發市場震盪。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國聯準會官員對全球經濟成長放緩表示擔憂，美國住宅建築商信心指數創 2014 年以來最大跌幅，使得市場對升息預期降溫，從利率期貨來看，投資人預期聯準會 12 月第四升息的可能性已從上周的 75% 降至 67%。

三大投行同聲唱衰美元

花旗、摩根士丹利、高盛三大投行同聲唱衰美元，花旗分析師 Jeremy Hale 表示，美國經濟的絕對成長和相對的周期性勝出都將放緩，美元所享受的殖利率優勢可能轉變；摩根士丹利外匯策略全球主管 Hans Redeker 認為美元的牛市已經結束；高盛預期 2019 年美元下跌的空間大於上漲。

英國國會議員啟動對首相梅伊不信任的信函持續增加，反映在期權市場，英鎊的空頭部位創下 2016 年 6 月以來最大規模，同時買入看跌期權的溢價大幅拉高。

法農信貸：最快一周內英鎊跌至 1.2

法國農業信貸銀行策略師 Valentin Marinov 認為，若議會無法同意協議，做空英鎊兌美元將有所斬獲，預期最快一周內，英鎊就會跌到 1.20。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Fullerton Markets 研究 & 教育主管 Wayne Ko Heng Whye 表示，自英國 2016 年 6 月脫歐公投以來，英鎊已經下跌 14%，目前波動性依然很高，脫歐的不確定性持續對英鎊上漲形成壓力，預期英鎊兌美元本周將跌至 1.2745。