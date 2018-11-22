美元指數走弱 人民幣中間價上調58點

新浪財經訊 11 月 22 日，美經濟數據不及預期美指走弱，人民幣中間價報 6.9391，上調 58 點，上一交易日中間價報 6.9449，在岸人民幣上一交易日收報 6.9393。

美經濟數據不及預期美指走弱

美國公佈的數據也表現不盡如人意，凸顯出市場對經濟擴張持久性的擔憂以及對美聯儲放緩加息的呼籲。

今夜最新出爐的美國經濟數據顯示，美國工廠的商業設備訂單在 10 月份連續第三個月表現疲弱。美國商務部周三發布的數據顯示，10 月份不含飛機的非國防資本品訂單基本持平，9 月份數據下修為下降 0.5%。接受彭博調查的經濟學家預期中值為增長 0.2%。

此外，報告稱，美國 10 月耐用品訂單月率下降了 4.4%，這是自 2017 年 7 月以來的最大降幅，從而引發對經濟擴張持久性的擔憂。

隨後公佈的另一項數據顯示，最新的調查結果顯示，預計 11 月份消費者信心略有減弱。

Refinitiv 調查的分析師預計，美國密西根大學 11 月消費者信心終值為 97.5，低於預期的 98.3。預期指數和現況指數也均遜於預期。調查考慮了 500 名消費者對經濟前景的看法，考慮了個人理財、通脹、失業、政府政策和利率等方面的情緒。