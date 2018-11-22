熊市「黑名單」：這是對沖基金扎堆最厲害的美股清單

第四季以來美股大幅調整，過去兩個月對於對沖基金來說也是噩夢連連，那麼到底是哪些股票令華爾街夜不能寐，高盛近期的分析提供了參考。

截至昨日收盤，標普 500 指數第四季跌幅超過 9%。高盛對對沖基金基金截至第三季末持倉情況的分析顯示，在這一波劇烈調整之前，在對沖基金做多最集中的 50 隻股票中，前 5 名全部是科技股：微軟、亞馬遜、Facebook、谷歌、阿里巴巴。

而 10 月至今，微軟跌 9.5%，亞馬遜跌逾 24%，Facebook 跌 18%，谷歌跌 14%，阿里巴巴跌超 9%。

在持倉最集中的前 10 隻個股中，緊隨上述五隻之後的為安泰保險金融集團、Visa、恩智浦、PayPal、21 世紀福斯。按高盛統計的名單順序排列，其他個股包括：

Express Scripts、Charter Communications、Comcast、Apple、Caesars Entertainment、Dell、Citigroup、T-Mobile、Bank of America、Booking；

Mastercard、Netflix、Berkshire Hathaway、JPMorgan、DowDuPont、Take-Two Interactive、TransDigm、Adobe、Salesforce、Delta Air Lines；

Autodesk、Nexstar Media、Vistra Energy、Allergan、Cheniere Energy、Wells Fargo、Worldpay、UnitedHealth、Hilton Worldwide、ServiceNow；

IQVIA、Liberty Broadband、Anthem、GM、AT&T、Avaya、Boeing、PG&E。

在上述統計中，高盛覆蓋了 823 隻對沖基金的持倉情況，管理的資產中股票市值達到 2.2 兆美元。總體來看，高盛認為情況非常不容樂觀，「對沖基金收益、資產組合槓桿率以及過去受歡迎個股的表現，都進入了惡性下行周期。」

高盛分析師 Ben Snider 指出，其對沖基金業績指數顯示，今年上半年最受歡迎的多頭持倉還是跑贏大盤的，但是第三季隨著成長股等板塊的下行而遭遇 9% 的虧損，表現比同期標普 500 指數 2% 的下跌幅度還要差。

這也導致對沖基金對股票的凈多頭持倉不斷下調，今年年初這一比例為 56%，而截至第三季末則已降至 49%。與此同時，對沖基金槓桿率水平也在今年 1 月見頂，在那之後就出於不斷下滑的狀態。

在美股波動加劇之際，對沖基金也愈發開始湧向防禦性板塊，高盛分析顯示，醫療板塊在對沖基金股票凈持倉中的占比已經升至 18%，排在第一位，也比羅素 3000 指數中該板塊的權重高出 3.85 個百分點。

科技股則繼續遭到拋棄，和羅素 3000 指數中科技板塊的權重相比，目前資訊科技板塊在對沖基金股票凈持倉中的占比則要低 4.73 個百分點。與此同時，在對沖基金空頭持倉中，科技板塊的占比也從 17% 上升到了 18%。

在高盛統計的對沖基金做空最集中的 50 隻股票，大量科技股也赫然在列，高通高居榜首，英偉達排在第八名。10 月以來高通跌 23%，英偉達跌近 50%。