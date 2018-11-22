聯準會面臨考驗 美國11月消費者通膨預期達歷史性門檻 信心指數創新低

今年 9 月聯準會年內第三次升息後，美國消費者信心的先行指標持續下滑，最新數據顯示，消費者對現狀和未來狀況的預期雙雙走低。

21 日周三公布的美國密歇根大學消費者信心指數 11 月終值為 97.5，為 8 月以來最低值，預期和 11 月初值均為 98.3，10 月終值為 98.6。該指數自今年 3 月升破 100 關口後下行，下半年波動加大。8 月初值曾創 11 個月新低，9 月初值 100.8 創今年第二高，僅次於 3 月所創 2004 年 1 月以來最高紀錄 101.4。

分享數據中，反映對當前自身財務狀況評估的消費者現況指數 11 月終值為 112.3，低於 11 月初值 113.2 和 10 月終值 113.1。

反映消費者對未來一年狀況評估的預期指數 11 月終值為 99.1，同樣低於初值 88.7 和 10 月終值 89.3。

聯準會高度關注的調查類通膨數據——消費者對一年和五年內通膨預期 11 月終值均持平初值，較前月漲跌互見。

密歇根大學消費者一年通膨預期 11 月終值為 2.8，持平初值，低於 10 月終值 2.9。五年通膨預期終值高於 10 月終值 2.40%，重回 8 月高位。

金融部落格 zerohedge 評論稱，密歇根大學消費者信心調查中也許最重要的一個組成部分是，消費者對利率攀升的預期。現在利率預期已經達到歷史性的門檻，通常到這一水平後往往是衰退。

密歇根大學調查報告稱，利率預期一直大致反映經濟周期。經濟擴張延長時，更多消費者預計利率上升，推動走向周期低位，然後消費者會突然轉向，因為經濟下滑將要啟動而突然預計利率會下降。衰退期相比利率預期下降時滯後約一年。

密歇根大學消費者調查首席經濟學家 Richard Curtin 評論稱，雖然沒有任何理由預計利率預期未來幾個月會突然轉向，但避免利率達到門檻後消費者大範圍推遲購物仍是聯準會的一項重要任務。