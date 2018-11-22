貿易戰影響 新加坡第3季GDP增長大幅低於預期

新加坡貿易和工業部週四 (22 日) 公布數據顯示，經折算年率和季節性調整後，該國第 3 季 GDP 按季增長 3.0%，按年增長 2.2%，皆不如預期。因美中貿易戰影響，新加坡政府預期今年第 4 季與 2019 年的經濟增長可能進一步放緩。

新加坡 GDP 季增率 (資料來源: tradingeconomics)

新加坡為亞洲最依賴出口的國家之一，因此全球經濟前景對該國經濟增長有很大的影響力，在美中貿易戰恐影響全球需求與商業投資之下，新加坡政府下修明年經濟增長預測。

新加坡政府原先預期 2019 年經濟增長將落於 3.0%-3.5% 區間，然而在貿易戰以及中國增長減緩影響下，新加坡貿易和工業部將明年 GDP 增長預期區間放寬至 1.5%-3.5%，今年的增長預期則為 3.0%-3.5%。

美國揚言在明年 1 月 1 日起，將把對中國輸美商品的課徵關稅率從 10% 上調至 25%，經濟學家認為，若實施此關稅措施，新加坡明年的 GDP 增長將落於目標區間較低的水平。

新加坡第 3 季 GDP 季增 3.0%，大幅低於該國政府 10 月 12 日公布的預估值 4.7%，年增則為 2.2%，低於預估增長值 2.6%。第 3 季製造業按月成長 3%，建築業成長 5.1%，服務業成長 4.6%。

在貿易戰造成負面影響之前，因應穩健的經濟前景，新加坡金融管理局 (MAS) 今年已兩度調高匯率政策區間斜率，引導新加坡幣升值。然而，第 3 季開始較疲弱的增長，將使貨幣政策的前景變得複雜。

美元兌新加坡幣日線走勢圖

中國為新加坡的主要貿易夥伴之一，新加坡金管局提出警告，若美中貿易戰持續加劇，恐損害新加坡國內經濟。貿易和工業部秘書長 Loh Khum Yean 指出，新加坡經濟 209 年的外需前景，將稍微比 2018 年疲弱，全球經濟風險傾向於下行。