OECD下調全球經濟展望 警告貿易衝突升級可能帶來沉重打擊

經合組織（OECD）周三警告稱，到 2021 年，貿易衝突升級可能對全球經濟增長造成沉重打擊，造成價格壓力，迫使聯準會加大貨幣緊縮力度。

OECD 在其最新的《經濟展望》發出警告，隨著全球經濟擴張超過峰值，針鋒相對的貿易衝突可能會將世界經濟的軟着陸轉變為硬着陸。其下調全球主要經濟體經濟增長預期，稱到 2019 年，全球 GDP 預計將增長 3.5%，而此前的預測為 3.7%。

OECD 首席經濟學家勞倫斯 • 布恩 (Laurence Boone) 表示:「我們所說的不再是 (增長) 停滯不前，而是放緩。」該組織預計，全球經濟增速將從今年的 3.7% 放緩至 2019 年和 2020 年的 3.5%——略低於此前的預測，但仍是一個健康的增長速度。

OECD 表示，在貿易衝突最糟糕的情景下，到 2021 年，全球 GDP 將比基準水平低 0.8%，美國的 GDP 將較基準下跌 1% 以上。全球貿易將下降 2%，經合組織的商業投資將平均下跌 2.75%。

OECD 同時表示，美國消費者可能會以價格上漲的形式承擔大部分負擔——如果關稅適用於更廣泛的消費品，貨幣政策制定者更有可能做出回應。

在最極端的情況下, 美國利率將較基準線上漲 0.5%，這將加劇美元的強度和增加新興經濟體的財政壓力。

OECD 還指出油價波動、英國退歐不確定性以及一些歐元區銀行的脆弱性的風險，稱這些風險的相互作用可能導致「比預期更難着陸」。

其敦促各國政府通過規劃項目來防範經濟下滑，如果有必要出台協調一致的財政刺激措施。

布恩表示:「由於 (公共) 債務水平很高，很難像以前那樣使用貨幣政策，因此合乎邏輯的結論是，各國必須坐下來討論協調財政刺激方案。」