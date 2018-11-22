電玩類股夯：耳機、配件、軟硬體業績強勁

雖然 GPU 商輝達 Nvidia (NVDA-US) 近日股價受挫，但電玩類股還是表現十分強勁。華爾街 DA Davidson 分析師 Tom Forte 週三 (21 日) 再次給予電玩耳機商 Turtle Beach (HEAR-US) 肯定，稱零售數據顯示這個假日季節的遊戲耳機銷售會強勁。

Tom Forte 給予 Turtle Beach 「買入」評級，而 12 至 18 個月目標價格為 30 美元。Turtle Beach 股價上漲 5.80% 至 14.77 美元。

Turtle Beach 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

由於對耳機銷量放緩的擔憂，Turtle Beach 的股票近期遭受打擊。該股在 8 月 7 日創下 34.50 美元的高水位。

Forte 在一份報告中表示，10 月份美國 NPD 視頻遊戲的銷售數據對 Turtle Beach 有利。「10 月份耳機和耳機類銷售額翻了一番 (年增率)，而該公司被稱為領導者」。他說，這一趨勢也將使耳機製造商羅技 Logitech (LOGI-US) 受益。他將羅技股票評為「買入」，目標價為 58 美元。羅技股價週三收盤上漲 0.52% 至 32.62 美元。

Logitech 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

據 NPD 數據迄今為止，消費者在遊戲耳機和耳機上的支出與去年同期相比增長了 87%。NPD 分析師 Mat Piscatella 在週二的一份報告中表示，10 月份視頻遊戲硬體、軟體、和配件的銷售總額為 15.5 億美元，增長 73%。

其中，來自遊戲軟體商 Activision Blizzard (ATVI-US) 的「使命召喚：黑色行動 4」和來自 Take-Two (TTWO-US) 的「Red Dead Redemption 2」等熱門遊戲推動了大幅增長。Forte 表示，這兩款遊戲都有一個在線戰鬥多人玩家模式，這應該有助於 Turtle Beach 耳機銷售。