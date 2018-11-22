戈恩被捕後 日本人的下一步是奪回「日產—雷諾」主導權

本周三，據英國《金融時報》報導，日產希望利用卡洛斯 · 戈恩的離職為契機，重新平衡與雷諾的聯盟關係，使之有利於自己。

與日產董事會有關聯的四名人士表示，日產董事會將在周四就戈恩被解僱一事進行投票，屆時公司社長西川廣人或將被任命為董事會的臨時主席。

《金融時報》援引分析師預計，由於戈恩和另一位董事雷格 · 凱利被捕，無法履行他們在九人董事會中的職責，所以投票極有可能被通過。

並且有熟悉日產方面的人士還表示，此次投票將使日產處於更有利的地位。

公開資料顯示，雷諾目前持有日產 43.4％的股份，日產則持有雷諾 15％的股份，然而根據法國法律，日產對雷諾並沒有表決權。

日經中文網指出，一直以來日產自認為地位高於雷諾。從截至 11 月 19 日的總市值來看，日產達到 4.2439 兆日元，而雷諾約為 2.25 兆日元。

法新社也評論稱，日本方面對「日產—雷諾」聯盟的架構不滿已久，他們認為雷諾在聯盟中取得了過多的日產利潤。

彭博專欄作家 David Fickling 更是直言，從日方的角度來看，來自法國的雷諾無異是寄生蟲，意圖控制本質上更為強大的宿主。

而對於戈恩被捕一事，外界也普遍認為是日產奪回掌控權的絕好將會。

東京明治大學企業治理專家風間信隆提到，這或許是一場蓄謀已久的宮廷政變，意圖反對雷諾主導和日產的整合：

「我認為在這起事件中拉下戈恩，並將聯盟關係改為日產主導的意圖顯而易見。」

據日本《朝日新聞》周一報導，總公司位於橫濱市的日產公司董事長戈恩因涉嫌過少申報自身報酬，於 19 日傍晚以涉嫌違反《金融商品交易法》中的虛偽記載有價證券報告書為由，被東京地方檢察院特搜部以自願同行方式帶走。此後，東京地方檢察院正式發布逮捕令。

消息一出，震驚全球汽車界。而日本東京地方法院還在 21 日批准檢方請求，將被捕的戈恩延長拘留 10 天。

現年 64 歲的戈恩是全球最知名的汽車行業高管之一。1999 年雷諾和日產宣布結盟時，其被任命為日產公司的 CEO。當時的日產已經出現了連續七年的嚴重虧損，且巨額債務纏身，接近破產。而在戈恩的領導下，日產僅僅用了兩年的時間就扭轉虧損為盈。

此外，在戈恩推動下形成了雷諾—日產—三菱聯盟，2018 年上半年該聯盟的汽車銷量全球第一。20 日，法國和日本政府經濟官員發表聯合聲明，重申對雷諾—日產—三菱聯盟的支持。

路透社認為，汽車產業現在處在「艱難時刻」：排放標準更嚴格、汽油車銷量減少、電動和自主駕駛技術研發投入增加。如今戈恩此期間遭逮捕，不得不讓外界懷疑雷諾—日產—三菱聯盟能否維繫，以及這一聯盟在管理層面是否存在問題。