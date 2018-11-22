史上最大內部重整！IKEA擬裁員7500人 但將新增1.15萬個職缺

瑞典家具大廠宜家家居 (IKEA) 宣布將進行創立以來最大規模內部重整，未來幾年將裁掉 7500 個職位，約占總員工人數的 5%，透過簡化組織人員架構，來提升內部的溝通效率。

但在 IKEA 裁員的同時，事實上 IKEA 並規劃未來幾年，將再全球擴增消費者據點，以增強 IKEA 的物流服務，同時 IKEA 亦將擴展電商部門，預估能新增 1.15 萬個職缺。

IKEA 執行長 Jesper Brodin 受訪時表示，過去幾年企業內部資源流動之下，產生許多重複性職位，因此希望藉由簡化組織架構達到扁平化的組織形式，在溝通上也能更具效率。

為了適應電商衝擊帶來的快速變化，目前 IKEA 在全球各地門市皆致力於積極轉型，除了進行組織內部調整，在產品的銷售配送上也逐漸產生轉變。

根據 IKEA 官方數據，截至 2018 年 8 月底，總銷售額年增率成長 11.2% 至 255 億歐元，但淨利與去年相比，年增率是下滑 14.7% 至 14.5 億歐元。

造成淨利減少原因，IKEA 財務長 Martin van Dan 表示，主要受到原物料上漲的幅度超過批發銷售額增長幅度影響，但該公司為了遵守提供平價產品的承諾，拒絕將壓力轉嫁給零售商，決定犧牲利潤率換取特許經銷層面上的成功。

Martin 也表示，未來會透過改變供應鏈設置來提高配送率，並推出位於市中心但面積較小的賣場，吸引不願前往郊區門市的消費者前來。