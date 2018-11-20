能源盤後─天然氣依舊波動大 石油減產看俄羅斯動態

週一 (19 日) 油價小幅走高，扭轉了先前的跌勢。交易商正衡量著石油輸出國組織 OPEC 和俄羅斯是否會在下次會議上削減產量。

布蘭特原油期貨收高 0.17 美元，或 0.25% 至每桶 66.93 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.64 美元，或 1.13% 至每桶 57.32 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.16% 至每加侖 1.566 美元。

天然氣收高 0.313 美元，或 7.33% 至每一千立方英尺 4.585 美元。

天然氣冬季波動大

外媒報導稱，一家位於美國佛羅里達州坦帕市 Tampa 的期權交易公司 OptionSellers 向客戶表示因一件災難性損失事件之後，在未做好對沖的情況下，有望破產倒閉。據了解，因為天然氣市場受到短暫擠壓，而上週對於賣空天然氣的交易商非常不利。

自本月初，天然氣最高漲幅達 48%，而 CME 的數據顯示，上週三 (14 日) 大宗商品天然氣交易量達 120 萬筆，歷史高水位。天然氣週三以雙位數百分比攀升，最後漲幅約 18%。中國近期超越了日本，成全球最大的天然氣進口國。

天然氣價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

OPEC 與非成員國因素

分析師表示，在美國允許伊朗石油的主要買家在制裁後獲豁免，使 OPEC 將不得不削減原油產量以支持油價。OPEC 將於 12 月 6 日與包括俄羅斯在內的盟國會議討論減產問題。

雖然沙國已表示有意減少在全球石油市場的供應，但報導稱俄羅斯不太願意削減產量。Wood Mackenzie 表示，9 月份俄羅斯原油產量攀升至創紀錄的 1140 萬桶 / 日。施耐德電氣 Schneider Electric 分析師表示，由於 OPEC 繼續考慮進一步減產的想法，以阻止石油價格近期下滑，俄羅斯似乎不那麼支持，這也給沙國帶來更大的協調行動負擔。

俄羅斯 10 月份產量為 1141 萬桶 / 日，高於 9 月份的 1136 萬桶 / 日。俄羅斯總統普丁提道，「大約 70 美元 / 桶非常符合我們的需求，尤其是我方成本約 40 美元 / 桶」。

美國產量

與此同時，美國產量已經超過沙烏地阿拉伯和俄羅斯，增加了市場供應量並導緻美國庫存大量湧入市場。一些分析師表示，這可能會給 OPEC 減產帶來更多壓力。法國巴黎銀行 BNP Paribas 週一報告的 Harry Tchilinguirian 表示，仍然預計未來幾個月油價會上漲，直到 2019 年末美國原油出口上漲對價格造成下壓力。

美國鑽探量

貝克休斯 Baker Hughes (BHGE-US) 週五 (16 日) 公布的每週數據顯示，美國活躍的石油鑽井平台數量增加了 2 個，總數達到 888 個。鑽井活動處於 2015 年 3 月以來的最高水平，美國原油產量也創下歷史高水位。

IEA 報告

IEA 表示，2019 年上半預測供過於求的油量為 200 萬桶 / 日。在需求方面，IEA 預測 2018 年需求量成長為 130 萬桶 / 日，而 2019 年應成長至 140 萬桶 / 日，但降低了未開發國的需求增長。

全球 2018 年 10 月的原油產量，較去年同期成長了 260 萬桶 / 日。OPEC 的 10 月原油產量成長了 20 萬桶 / 日 至 3299 萬桶 / 日，但有機會於 2019 年降低至 3130 萬桶 / 日。