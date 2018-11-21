能源盤後─川普宣布與沙國緊密關係 油價再跌至62/55美元

在美國總統川普強調與沙烏地阿拉伯政府的緊密關係後，週二 (20 日) 美國石油價格暴跌至一年多以來的最低水平。

川普在一份聲明中提道，「美國除外，沙國是世界上最大的石油生產國，他們與我們密切合作，對我將油價保持在合理水平的要求非常配合，這對世界非常重要」。

布蘭特原油期貨收低 4.50 美元，或 6.74% 至每桶 62.29 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 3.89 美元，或 6.80% 至每桶 55.31 美元。

美國汽油期貨價格收低 5.87% 至每加侖 1.480 美元。

天然氣收低 0.168 美元，或 3.57% 至每一千立方英尺 4.532 美元。

正當石油供應變得更加充足時，對全球經濟放緩的擔憂正在上升。據能源情報署 EIA 的報告，美國原油庫存已連續 8 週增加，目前為 4.42 億桶。

在上週的一份報告中，高盛分析師寫道，掉期交易商以賣出期權 (put option) 的形式向石油生產商出售對沖策略，允許買方以類似 60 美元的固定價格出售原油。

經銷商與生產商都面臨生產原油價格的風險，這促使交易商通過在期貨市場出售石油合約來抵消這些頭寸。根據高盛的報告，2007 年和 2012 年也有類似的石油價格大幅下跌。

交易商表示，油價跌破 55 美元，也是原油期權的另一個受歡迎門檻，促使經銷商再次拋售。

OPEC 與非成員國因素

分析師表示，在美國允許伊朗石油的主要買家在制裁後獲豁免，使 OPEC 將不得不削減原油產量以支持油價。OPEC 將於 12 月 6 日與包括俄羅斯在內的盟國會議討論減產問題。

雖然沙國已表示有意減少在全球石油市場的供應，但報導稱俄羅斯不太願意削減產量。俄羅斯 10 月份產量為 1141 萬桶 / 日，高於 9 月份的 1136 萬桶 / 日。俄羅斯總統普丁提道，「大約 70 美元 / 桶非常符合我們的需求，尤其是我方成本約 40 美元 / 桶」。

南韓、日本再進伊朗油

美國對石油輸出國組織 OPEC 第三大生產國伊朗的經濟制裁於週一 (5 日) 生效。美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃。然而，川普政府向 8 國政府發出豁免，含中國、印度、義大利、希臘、日本、南韓、台灣、及土耳其，都可暫時性無處分的進口伊朗原油。

路透社報導稱，南韓將每月進口約 400 萬桶伊朗原油，而日本貿易部長世耕弘成提道，日本也將準備進口伊朗原油。

然而，因大部份伊朗離港的韓國原油船隻至 12 月已訂滿，最快重新進口應等 1 月份。日本原油船隻似乎有空位，可望以 10 萬桶 / 日的速度恢復，而制裁前日本進口的伊朗油量為 16.5 萬桶 / 日。