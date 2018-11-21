【台新投信】中國政策底確定 反攻號角蓄勢待發

中國 A 股籠罩在中美貿易戰的陰影下，目前底部訊號明確，包括評價偏低、股利率高於債券利率、成交量下滑、強勢股補跌等。官方開始積極作多，根據歷史經驗，政策催化的反彈幅度平均逾兩成。台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，A 股的特色就是政策底領先市場底，市場底領先業績底。從 10 月中下旬，中國國務院副總理劉鶴率先喊話撐市，緊接著「一行兩會」領導人同步喊話，A 股如同注入強心針，從 2500 以下開始向上盤堅，緊接著中國官方頻頻釋出政策利多激勵股市持續走揚，顯示政策底在 10/19 日已確定。

葉宇真分析，從 2005 年以來，A 股反彈的模式是政策作多確定、接著股市築底，對應到當前的狀況，同樣是跌深、評價低、政策強，借鑒歷史，本次的行情空間可以期待。從資金面來看，從去年一月開始，透過陸股通北上的資金多數是淨流入，經過 10 月份淨流出之後，11 月第一周資金又大幅流入，創單周歷史新高，流入集中在食品飲料與醫藥生物族群。

葉宇真表示，同時，可以留意沉寂一段時間的中國內資，近期也蠢蠢欲動，觀察被稱為「妖股」的個股從 11 月以來出現連續漲停，顯示內資開始試圖要抄底市場，搶反彈契機。

葉宇真進一步指出，中美貿易戰涉及中美政治戰略，短期恐未能完全解除，但由於 A 股投資價值鮮明，加上中國積極作多，只要稍有舒緩，即有報復性反彈契機，尤以具有穿越牛熊潛質且受中美貿易戰影響偏低的消費族群，建議投資人以分批布局方式參與行情。

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