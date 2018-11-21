阿里健康“只談佈局、不談利潤”的這個局怎麽破？

醫藥行業的公司從過往歷史看在資本市場一直是頗受追捧，究其原因就是因為醫藥屬於剛需行業，其投資的確定性比較強，但今年來受貿易戰和匯率的不穩定等事件影響，A股和港股兩地的醫藥股走勢也併入如意，那麽在行業股價走勢不如意的背景下，個股是否出現了一些機會呢？

今天我們來重點看一下頭頂阿里係光環的阿里健康（00241-HK），該公司在11月19日發佈2018年中期業績公告，截至9月30日6個月收入18.79億元，同比增長111.2%；淨虧損8998萬，相比去年同期虧損的9218萬有所放緩，調整後淨利潤盈利1049萬元，同比去年扭虧為盈。

圖片來源：阿里健康2018年中期業績公告

阿里健康交給投資人這份中期業績報告是好是壞呢？

業務涉及醫藥全產業鏈

我們從阿里健康的中期報告中可以看出，公司的收入來源主要由醫藥自營業務、醫藥電商平台業務、消費醫療業務構成，這三部分收入佔公司總收入的98%以上。

佔比最大的醫藥自營業務可以繼續保持翻倍增長，主要得益於公司豐富自營商品、借助天貓醫藥平台加強自營業務的渠道開拓；其他佔比較少的業務像醫藥電商平台、消費醫療業務也保持快速增長。

圖片來源：阿里健康2018年中期業績公告

從上述我們可以看出阿里健康在圍繞醫藥行業打造一個全產業鏈的醫藥綜合公司，線上業務借助天貓、支付寶形成線上零售藥店，產品覆蓋包括OTC藥品、大健康產品（保健品、相關器械）；在線醫療業務處於發展階段，但是這塊未來的發展也不可小觑，看看平安好醫生和春雨醫生就知道了，如果這一塊可以放量對於公司其他的醫藥產品也會形成輔助銷售作用；阿里健康在線下雖然已經收購了一些連鎖藥店，但是其規模還很小，需要不斷擴展。另外，值得註意的是，中期報告公司的創新藥開始有了營收，這是比較大的看點。

我們簡單看了公司業務佈局與業務發展，接下來看看公司財務狀況。

虧損短期很難改變

開頭我們就提到過公司實現營收增長翻倍，歸屬於股東淨虧損卻高達8998萬元，這是為什麽呢？

從阿里健康歷史數據看，這種虧損已經不是第一次，近幾年來一直是虧損的，這主要是由於公司的這種經營模式所造成的。從現在公司的營業收入構成來看，主要收入來源於賺取藥品的差價，這就造成了公司的毛利率相對醫藥製造公司的毛利率較低。

數據來源:公司歷史財務數據

如果一家公司的毛利率比較低，一般也就說明了這家公司產品附加值比較低，反映到淨利潤率上那就需要公司精打細算“過日子”了。

阿里健康持續虧損的問題可以解決嗎？我們從公司以往數據來看，這個問題是一直沒有得到解決，隻要公司保持做這種類似醫藥中介的平台，阿里健康的淨利潤就很難有較大的改善。這里，可能會有讀者說公司創新藥已經開始貢獻收入了，利潤問題短期是有望改善的，我們認為，雖然公司已經在創新藥上面開始發力，但是對於其收入佔比還是較少，短期很難對公司利潤產生影響。

最後一點，也是比較重要的，阿里健康研發費用太低，從公司近幾年研發投入來看，2015至2017年分别為0.76億元、1.09億元、1.26億元，相對於醫藥公司動辄幾十億的研發投入，阿里健康的這點研發投入實在是微不足道，這也是沒有辦法的，因為公司一直虧損，可以保持增長的研發投入已經實屬不易，這也是製約公司未來發展比較重要的因素。

總結：

綜上所述，阿里健康的中期報各項業務背靠阿里的大平台繼續維持較快的增長速度，但一直以來存在最大的問題（淨虧損）併沒有得到妥善解決，雖然我們從公司報表中已經看到了一些細微的變化，但短期來看對公司利潤併不會產生實質性影響。如果用一句話表述公司的未來，那就是“前途是光明的，過程是曲折的”。