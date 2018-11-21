滙豐：港人對退休儲蓄認知提高 近半人無信心過舒適退休生活

香港人越來越明白退休儲蓄的重要性，滙豐最新調查報告顯示，只有20%在職人士表示尚未開始為退休儲蓄，比2014年減少5%。不過，48%在職港人不奢望有舒適的退休生活，而2014年時僅39%人沒有信心退休後維持舒適生活。

滙豐保險香港行政總裁文德華表示，港人雖然明白退休儲蓄的重要性，但未有信心有足夠儲蓄去安度晚年，這種現象值得關注。他認為，港人平均壽命長，應主動了解退休後的開支，盡早開始為退休儲蓄。

從女性角度來看，38%香港在職女性對未來財務狀況有信心，為區內最低，遠比內地女性的63%為低。當中超過三分之一不清楚現時的退休儲備數目，甚至仍未開始儲蓄。

滙豐香港區財富管理業務發展主管黎美儀表示，香港女性對未來的退休生活有很多憂慮，她們將關注供養子女排在首位，因此對退休準備相對不足。在職女性應該學習更獨立處理財政，仍有很多方法為自己打造較理想的退休生活。

報告透過網上訪問了來自16個國家及地區逾1.7萬名人士，其中逾1000名港人參與。結果顯示，77%人預期會以個人儲蓄作為退休後生活費，69%表示退休後會依靠退休金計劃。港人最關注的是能否負擔退休後的護理支出，其中69%人憂慮醫療保健費用增加，47%人則擔心無法負擔護老院舍費用。

文德華表示，本港大部分在職人士認為退休後倚賴個人儲蓄或銀行存款，但現金的購買力易受通脹影響，他建議採用多元化投資組合，長遠來看才能跑贏通脹。黎美儀表示，現時受外圍不穩定因素影響，投資者的敏感度也有變高，從今年中起由投資股票，轉向定息和債券類型投資。

文：敖璐斯