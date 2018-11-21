聯合電力央企，中煤能源能否實現行業利好？

根據新華社11月16日報道，中國中煤能源集團與中國華能、中國大唐、中國華電、國家電力投資集團、華潤電力、國投電力等六家電力央企簽訂中長期煤炭供需戰略合作協議。根據協議，中煤集團將在2019年至2023年向上述6家電力企業供應煤炭5億多噸。

國企中煤能源集團與上述六家電力央企的合作算是一場“強強聯合”，按理說本應該“一石激起千層浪”，但財華社發現這一“大動作”似乎併沒引起投資者的興趣。

股價走勢平淡

戰略協議的簽署發生在上週最後一個交易日，然而資本市場向來敏感，一絲風吹草動都會引起股價的波動，尤其央企段位的企業至少會帶來一波股價小幅上漲。但財華社發現，無論是板塊還是個股走勢依然平淡無奇，甚至持續下行。

A股市場中，上週五（11月16日）中煤能源(601898-CN)股價小幅下跌，下跌幅度0.19%；昨日（11月19日）是本週第一個交易日，一個週末回來中煤能源小幅上漲1.15%；好景不長，今日（11月20日）股價繼續持續走低。

（中煤能源A股走勢圖：圖片來源同花順）

港股市場上同樣沒有一絲波瀾，中煤能源(01898-HK)三個交易日股價漲幅維持在-1%~1%之間。從整個煤炭開採和電力板塊上看，均是在週一小幅上漲後繼續開始下跌走勢。

（中煤能源H股走勢圖：圖片來源同花順）

不得不說進入2018年以來，整個煤炭開採板塊指數不斷下跌，加上前期受外界因素的影響加之市場悲觀預期疊加，是整個板塊大幅回調。而此時，中煤能源處於階段性高位小幅回調期，難受利好消息實現大幅增長也就不難理解。

況且除了市場中的利好消息外，股價的走勢是多重因素共同作用的結果，股價難受利好消息刺激與中煤能源的營運狀況密不可。

自產煤銷量下降

受供給側改革的影響，煤炭雖然在能源中佔比有所下滑，但依舊佔主體地位，況且受價格利好的影響，2018年煤炭企業財務數據普遍亮眼。財報數據顯示，截至2018年9月30日，中煤能源實現總資產、營業收入、歸母淨利潤分别為人民幣2617.22億元、771.37億元、41.25億元；總資產較去年末增幅4.1%，營業收入與歸母淨利潤較去年同期增長28.6%、76.9%，以淨利潤為代表實現跨越式的增長。

（中煤能源財報：圖片來源港交所）

然而亮眼的數據併不代表一起，通過財報數據，財華社發現今年前三季度，中煤能源動力煤和焦煤產量同比下降3.4%、5%；在商品煤銷售中自產煤銷量較去年同期下降4.2%。對於中煤能源來說動力煤和焦煤均是其主要產品。

煤炭行業本身具有週期性，中煤能源主產品產量以及自產煤的銷售量均在下滑，短期内受煤炭價格高位盤整的利好形成亮眼的業績數據，但對一個體係龐大的煤炭企業來說併不是一個良好的市場信號，資本市場中也很難博得投資者的青睐。

聯合電力企業，未來市場前景幾何？

說到煤電聯合，，財華社不得不先提一下另一家煤業大佬——中國神華(01088-HK；601088-CN)。與中煤能源不同的是中國神華自營部分煤電業務，而它的高明之處就是併購國電，通過煤電聯營來緩解煤電矛盾，降低協調成本。

中煤能源主攻煤炭開採銷售，集團聯合六家電力央企不得不說也是很高明。根據合作協議可知，2019年中煤集團將供應煤炭9700多萬噸，後續年份合同量逐年增長。價格方面，2019至2021年，下水煤長協價格以每噸535元人民幣為基礎按月調整；2021年至2023年，價格由簽約各方根據市場走勢協商確定，如無重大政策調整則順延前期定價機製。

煤炭行業污染問題向來受到社會普遍關註，行業發展受政策影響也比較大。與此同時我國煤炭產能過剩的問題依然存在，加上行業技術壁壘低，週期影響大。開展與電力企業的聯合確定穩定的合作夥伴關係，對於煤炭企業來說，未來煤炭銷路得到保證，減少市場風險；對於電力企業而言，由於價格已經提前協商，減少未來因煤炭產量、價格等因素導緻發電成本上漲風險。

總結:

目前來看，我國能源結構發生較大調整，煤炭作為傳統化石能源成員消費量有所下降，但電力行業的持續穩定增長，未來一段時間内電力企業對煤炭依賴的局面不會改變，煤企聯合電企依舊能發揮強大的市場效應。